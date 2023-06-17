學餐吃到「老鼠頭」官方硬扯「鴨脖」　調查出爐官員全慘了！

▲學生在食堂吃到「老鼠頭」，官方卻硬扯「鴨脖」，還要求學生刪文。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西南昌一所高校的學生日前在學校的食堂吃到了「老鼠頭」，但南昌高新區的市場監管局卻堅稱只是「鴨脖」，還逼迫學生改口認錯，被網友砲轟是「指鼠為鴨」。由於事情越鬧越大，當地官方日前組成了聯合調查組，並在17日公布結果，證實學生吃到的就是「老鼠頭」，並強調將依規「嚴肅處理」高新區監管局的涉事官員。

聯合調查組表示，經過勘查現場，調取監視器畫面發現，學生6月1日在食堂吃出疑似為「老鼠頭」的異物，被涉事食堂的工作人員於事發當天丟棄。

聯合調查組說，透過查看食堂後廚的監視畫面，查閱採購清單，詢問涉事食堂負責人、後廚相關當事人、當事學生和現場圍觀學生等，判定異物不是鴨脖。

聯合調查組指出，根據權威動物專家對提取的當事學生所拍現場照片和影片進行專業辨識，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。

聯合調查組強調，南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，發布「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

聯合調查組說，經認定，江西工業職業技術學院對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。

聯合調查組還說，目前，依據《食品安全法》及其實施條例，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。

聯合調查組也提到，下一步，將依法依規嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人，並在全省開展食品安全專項整治，抓好源頭治理，切實保障人民群眾食品安全。