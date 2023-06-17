國內驚爆6本土+48境外登革熱　屏衛生局籲：雨後巡、倒、清、刷

▲陽性孳生源採樣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據衛福部統計，國內累計48例登革熱境外移入病例，而台南市至6月16日止已爆發本土登革熱病例6例，目前時值登革熱流行期，又氣候高溫加上時有陣雨，戶內外積水容器增加，恐孳生大量病媒蚊，登革熱疫情可能一觸即發，屏東縣政府衛生局提醒民眾應隨時清除家戶內外積水容器，避免發生登革熱疫情。

依據衛生福利部疾病管制署國際疫情監測資料顯示，東南亞/南亞柬埔寨、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡及中南美洲多國等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、屈公病及茲卡病毒症等相關病例發生，國內累計登革熱病本土及境外移入共54例。

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為降低登革熱疫情發生風險，屏縣衛生局呼籲民眾及社區必須加強動員，落實孳生源清除等登革熱相關防治工作，經常巡視頂樓陽台，如有積水儘速疏通，若地下室出現積水，請儘速抽乾，並保持乾燥，室內盛水容器，每週換水並用刷子刷洗內壁，避免病媒蚊孳生；衛生單位查獲陽性容器，將依傳染病防治法處新台幣3000~15000元之罰鍰。

衛生局提醒，台南市已出現本土登革熱群聚疫情，民眾如前往蚊媒傳染病流行地區，務必做好防蚊措施，另出國民眾於返國入境時及返國後兩週內如出現發燒、頭痛、骨頭關節痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及活動史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

另請醫療院所醫師應提高警覺，針對不明原因發燒或至疫情流行地區後有症狀者，務必確實詢問活動地、職業別、接觸史及群聚情形，如發現符合登革熱通報之疑似病例，可多加利用登革熱 NS1快篩，並立即通報，方能及早啟動相關防疫機制。相關資訊可至屏東縣政府衛生局網站登革熱專區或防疫專線 08-7388999 洽詢，亦可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）查詢。