屏東婦領40萬交車手　廣播突聽到分享雷同詐騙…結局超意外

記者陳崑福／屏東報導

屏東市王姓婦人接到詐騙集團佯稱檢察官要監管以她帳戶接受調查，領出戶頭內現金40萬元突在廣播中聽到與她類似被騙個案，先到派出所求助，警方將計就計，在王婦和對方約定地點埋伏，順利逮獲雷姓車手，訊後依詐欺罪嫌送。

▲屏東警分局逮獲雷姓車手送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局公館派出所日前接獲報案，65歲的王姓婦人收到自稱健保局人員來電告知其健保卡違規使用，並涉及違法案件，檢調單位要進行調查，而後有名假冒檢察官之男子，稱要凍結其帳戶，並要求交付現金以證清白，她信以為真，就準備現金40萬元欲前往進行面交，突發覺與廣播中分享遭詐騙案例雷同，故先至派出所求證。

王婦神情慌張地帶著現金至公館派出所，其表示先接到假冒健保局人員的電話，而後又加入謊稱檢察官的LINE好友，稱其因健保卡違規使用而涉及違法案件，須交付現金才能解除凍結帳戶之設定。

經員警說明後，確認王婦遭詐騙，因雙方約定面交時間將近，於是由員警先行於雙方約定之地點埋伏，由王婦一人前往面交，當場逮捕取款20歲雷姓車手，成功攔阻新台幣40萬元，訊後依法送辦。

蔡培元分局長呼籲，高齡者是假檢警詐騙的高風險族群，請民眾多關心提醒家中長輩，且政府機關絕對不會以LINE通訊軟體作為聯繫方式，也不會要求保管金錢或匯款、轉帳、監管帳戶，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。