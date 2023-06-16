防堵本土登革熱擴散　黃偉哲陪同莊人祥視察篩檢孳清情形

▲台南市長黃偉哲16日下午陪同特別南下的衛福部疾管署署長莊人祥，視察登革熱相關防治工作情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲16日下午陪同特別南下的衛福部疾管署署長莊人祥，視察登革熱相關防治工作情形，黃偉哲表示，近期降雨多，易造成病媒蚊大量繁殖，擔憂傳播加速造成社區感染風險增加，除了慎重防疫，也呼籲民眾配合，希望疫情能儘速控制避免擴散。



黃偉哲表示，日前發現第1例之後，市府就立刻進駐社區設置採檢站及防治孳清，擴大防堵之下，截至目前都發生在周邊區域內，還沒有向外擴散跡象，接下來除了增設社區篩檢站，也會全面查察包括水溝，屋頂或是積水容器的部分，也籲請民眾務必巡查戶外積水容器，避免病媒蚊孳生。





莊人祥表示，他特地來到台南現場與防疫夥伴及專家研商目前疫情及防治狀況，他肯定台南市政府即時設置擴大篩檢站快速找出個案，接下來也須加強全市的醫師通報，就能有助防堵疫情。另外，近期降雨較多，容易減弱登革熱噴藥防治效果，屋頂溝槽及屋後排水溝也須加強清消，這些都要多加留意。莊人祥也感謝許多同仁與志工付出，期盼大家攜手努力翻轉疫情。





衛生局表示，南市府於6月15日召開2023年流行疫情指揮中心二級防疫會議，與各防疫夥伴及專家學者研擬防疫策略，並依規定之標準作業程序進行全面防治工作，針對居住地、活動地進行戶內外化學防治作業，加強擴大孳生源清除及掃蚊、附近診所發燒症狀就醫民眾追踨等相關措施。





此外，為能積極找出隱藏病例，台南市衛生局從6月16日至6月18日上午8:30至11:30，下午2:00至8:00止，持續於仁德區仁和里設立擴大採檢站（二空新城A區A3棟管理室-和愛街13號），請5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾或曾經出國民眾主動前往接受篩檢，盡速將病例控制並避免疫情擴散。



市府呼籲，請民眾共同配合政府防治工作，並落實居家環境戶內外孳生源清除，確實執行「巡、倒、清、刷」，阻斷病媒蚊孳生。今日活動立委陳亭妃、市議員吳禹寰也到場關心防治工作情形。