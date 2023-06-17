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男業務上班腳踏5條船　育嬰室性愛、車震全來！女友怒公開不雅內容

「時間管理大師」上班腳踏5條船還約砲，育嬰室性愛、車震全來！女友怒公開淫穢內容。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國一名賣車男業務近日成為當地網友熱烈討論的對象，因為他的女友公布一連串「證據」，證明該名男子不僅腳踏5條船，還能額外約砲，讓網友不禁讚嘆他是新一代「時間管理大師」。

該名女友爆料，男子與她交往1年多，但其間仍和4名女員工亂搞，當中還不乏少婦，不僅如此，男子還有「多餘時間」找額外的女生約砲。女友還爆料，稱男子的洩欲地點除了在辦公室「利用時間」，甚至故意選在沒有監視器的育嬰室，另外還有車震，而且疫情解封後的第一天，就急著找少婦約砲。

女友無法忍受男子的誇張淫亂行徑。（翻自微博）
「時間管理大師」上班腳踏5條船還約砲　育嬰室性愛、車震全來！女友怒公開淫穢內容
 
「時間管理大師」上班腳踏5條船還約砲　育嬰室性愛、車震全來！女友怒公開淫穢內容

女友稱，她和這名男子已經論及婚嫁，甚至見過家長，但男子仍死性不改，持續腳踏多條船，讓她心灰意冷。女友蒐集來自各方的資料來保全證據，並將這些資料公諸於世，曝光男子的淫亂行徑與生活。

結果消息曝光後，引來微博網友熱烈討論，網友們紛紛直呼：「這社會怎麼了？」、「臥槽！」、「這不是我買車的那家店嗎！」、「果真時間管理大師。」、「笑貧不笑娼，毫無道德底線，社會主義好。」

 
女友怒爆男子解封後就找少婦洩欲。（翻自微博）



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