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大陸 大陸焦點 特派現場

港女來台怒撕「入國登記表」遭肉搜！她返回急刪影片：失業啦

▲▼ 。（圖／）

▲Macy不滿看到「國」字，一怒之下撕毀入國登記表。（翻攝抖音）

圖文／鏡週刊

一名移居香港、擁有香港護照的女子「Macy」，日前來台時在飛機上因不滿「入國登記表」上有「國」字就怒毀登記表，此舉引起台、港網友們熱議。而該名Macy被起底是一所補習班負責人後，她不但刪了抖音上惹爭議的影片，也關閉補習班粉專，還回覆網友「失業了，要提早退休」。

這名Macy是於10日從高雄入境台灣，因為她持有香港護照，所以即便撕毀「入國登記表」仍可以順利入境，並開始4天的旅遊行程。不過Macy撕毀登記表的畫面曝光後，引發網友撻伐還肉搜出她的背景。

Macy被網友起底是一間補習班的負責人。（翻攝網路）

▲Macy被網友起底是一間補習班的負責人。（翻攝網路）

發現Macy姓劉，18年前從中國武漢移居香港，是一所補習班的負責人。身份被起底後，她急忙關閉補習班的粉專，只剩私人抖音開放，但也刪除當天在飛機上撕毀入國登記表的影片。

Macy刪掉惹爭議的影片後，回應網友「失業啦」。（翻攝抖音）

▲Macy刪掉惹爭議的影片後，回應網友「失業啦」。（翻攝抖音）

刪除影片的舉動反遭網友質疑，Macy也回應「覺得做法欠妥的，我承認自己衝動了。但我沒有說謊，更不靠抖音搏流量，也從來不要做網紅，我不認。我拍抖音幾年，一直純分享也沒賺過錢，這些我都不認。」她在回應中寫下「失業啦」，且堅持自己撕毀台灣「入國登記表」的行為無不妥，就是不認同「國」，並指「冇計（意為：沒辦法），各人有各人政見。」

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