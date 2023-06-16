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幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了

▲▼幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了。（圖／翻攝蒼藍鴿YouTube）

▲蒼藍鴿認為，兒童不可能是吃了常規感冒藥才檢出巴比妥類藥物。（圖／翻攝蒼藍鴿YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

幼兒園餵藥案引起許多家長恐慌，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」針對此事表示，目前看到許多說法被帶風向，巴比妥類藥物在市面上幾乎消失，被苯二氮平類藥物取代，根本沒有醫師會開給病人吃，因此若解釋是孩童吃了常規感冒藥後驗出，基本是不可能，「太瞎了」。

蒼藍鴿16日在個人YouTube頻道發布最新影片；他表示，近期看到有人說兒童感冒藥內含有巴比妥類，讓他覺得太過誇張，因此要出來闢謠，「雖然我說知道這議題它牽扯到很多政黨的攻擊，但我覺得有些東西真的講到我一個兒科醫師看不下去」，「當然講這議題蠻危險的，因為我知道這議題牽涉到很多政黨利益的攻防，我自己明眼人，我也看得出來」。

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▲▼幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了。（圖／翻攝蒼藍鴿YouTube）

▲蒼藍鴿表示，巴比妥類藥物少見到許多醫師都不知道。（圖／翻攝蒼藍鴿YouTube）

蒼藍鴿指出，巴比妥類藥物服用後會有鎮靜、安眠、幻覺、欣快感等效果，在過去很常被拿來濫用，但後來都被苯二氮平類藥物取代，基本上沒有醫師會再開給病人服用；極少情況下，若兒童有頑固性癲癇，小孩才可能使用到巴比妥類藥物（Phenobarbita），但也不是在感冒藥內。

蒼藍鴿表示，市面上某些成藥複方中也有巴比妥，但這類藥物的使用人數非常少。另外，除了他之外，連從業20多年的兒童醫師都沒在兒童使用的藥品中看過含有巴比妥類藥物（Phenobarbita）的複方成分。

▲▼幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎了。（圖／翻攝蒼藍鴿YouTube）

▲蒼藍鴿認為，只要透過健保雲端就可以立刻查到孩子吃過什麼藥物。（圖／翻攝蒼藍鴿YouTube）

蒼藍鴿說，如果兒童吃了常規感冒藥後被驗出巴比妥，絕對不是正常現象，一定要深入調查，因為巴比妥藥物會抑制腦神經，兒童剛好處於腦神經發展最快的時期，接觸此類藥物後可能造成長久傷害。

至於是否為孩子服用藥物影響，蒼藍鴿認為，醫師給藥都會記錄在健保雲端藥歷，因此驗出陽性反應的兒童，只要追查一下就知道，不用特地帶風向，「我覺得各位家長不用太擔心，如果小朋友是尋求正規的醫療管道拿到藥物，可以說裡面不會有苯二氮平類藥物或巴比妥類藥物」，因為巴比妥類藥物在市面上非常難找到，就連他要找到都得花費很久的時間，何況很多小兒科醫師根本就不認得含有巴比妥類成分的複方藥物。

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