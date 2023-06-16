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汽車旅館亂丟菸蒂引大火燒毀十餘輛汽機車　莽男抽一口菸下場出爐

▲桃園市徐姓男子去年10月間在桃園區某汽車旅館在世停車場抽菸，隨手將菸蒂棄置雜物堆中引發大火，瞬間燒毀十餘輛汽機車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子去年10月間在桃園區某汽車旅館在世停車場抽菸，隨手將菸蒂棄置雜物堆中引發大火，瞬間燒毀十餘輛汽機車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年10月間入住桃園區某汽車旅館，當晚在附設市內停車場抽菸，卻將菸頭隨地丟棄雜物堆隨即走人，未料未完全熄滅菸頭卻引發大火，不但燒毀停車場內停放十餘輛汽機車，連夾層辦公室也遭波及。桃園地檢署調查時，徐男坦承有抽菸，警消火災鑑定報告也確認起火原因與菸蒂引起可能性較大，檢方偵結依公共危險罪嫌將徐起訴。

檢警調查，60歲的徐姓男子去年10月26日晚間入住桃園區某汽車旅館，翌日凌晨零時許，徐男在汽車旅館附設室內停車場抽菸，隨手將菸蒂棄置在雜物堆置區後進入房間，未料卻引發火警，桃園市消防局動員34輛消防車、87名警消灌救3個多小時才撲滅，現場停放汽機車被火勢波及，總計有10輛汽車、6輛機車被燒毀，甚至連夾層辦公室都被燒毀。

▲桃園市徐姓男子去年10月間在桃園區某汽車旅館在世停車場抽菸，隨手將菸蒂棄置雜物堆中引發大火，圖為火警現場一片狼藉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子去年10月間在桃園區某汽車旅館在世停車場抽菸，隨手將菸蒂棄置雜物堆中引發大火，圖為火警現場一片狼藉。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，徐男坦承有在案發時間在市內停車場抽菸，被害業者與值班人員也明確指證確實看到徐男抽菸，警方則提供現場監視畫面截圖，桃園市消防局則提供火災調查鑑定報告，確認火警起火原因由菸蒂引發之可能性較大等佐證，檢方認為徐男抽菸後菸蒂未確實熄滅才引發火警，偵結依放火燒毀供人使用之住宅或現有人所在之建築物罪嫌將徐男起訴，徐男還要面臨業者與停放汽機車車主之求償。

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