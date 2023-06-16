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餵藥風波延燒！　桃園7醫院提供6歲以下幼童公費抽血檢驗

▲桃園市政府昨天宣布，為守護幼兒健康，今天起啟動包括部立桃園醫院、林口長庚醫院提供設籍桃園6歲以下幼童公費抽血檢驗。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府昨天宣布，為守護幼兒健康，今天起啟動包括部立桃園醫院、林口長庚醫院提供設籍桃園6歲以下幼童公費抽血檢驗。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對幼兒園餵藥事件風波，桃園市長張善政昨（15）日宣布，為保障設籍桃園市內幼童健康，桃市府自今（16）日起提供6歲以下幼童以及設籍在桃園，但在外縣市就讀或生活幼童公費抽血檢驗，以消彌家長疑慮。相關檢驗費用將由市府吸收，首波啟動公費抽血檢驗醫院包括林口長庚紀念醫院、衛福部立桃園醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、聯新國際醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、台北榮民總醫院桃園分院等7家醫院。

桃市府指出，餵藥事件發生後，市府教育局、衛生局隨即查核該連鎖幼兒園用藥情形，初步並未發現不當餵藥情形。衛生局至桃市醫療院所、藥局與動物診所內查核「苯巴比妥(Phenobarbital)」相關管制藥品，以防止管制藥品流於非法使用。為強化管制藥品管理，衛生局每年皆進行藥商與醫事機構管制藥品實地稽核，以防止管制藥品流於非法使用。此次稽查重點為醫師開立處方箋之合理性、民眾領藥頻次、藥局是否依處方調劑、藥品購入來源及流向等各項環節查核，截至昨日為止已查核441家，稽查結果未發現有流向不明或異常情形，如查有不法，將依法嚴辦

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至於此次餵藥事件雖並非發生在桃園，市長張善政非常重視，除要求相關單位審慎以對、持續進行相關稽查外，為安定父母親不安心情，以最快速度跨局處研擬對策並盤點資源，自今日起啟動公費抽血檢驗，願當市民最堅強後盾。

張善政強調，為守護孩子健康，未來若出現類似情事，市府將採取兩大措施：一、當事教師不得於桃園幼兒園任職；二、勒令該幼兒園停業，以保障兒童權益。請桃園各公私立幼兒園能藉此事件有所警惕，若經查獲務必嚴懲絕不寬貸。市府也會儘速實施托嬰中心監視影像雲端儲存系統，讓家長能放心將孩子交送託付。

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