少年車手頭吞500萬被虐死棄屍　冷血主嫌南投落網...正面長相曝光

▲涉嫌凌虐桃園林姓少年車手頭致死的在逃謝姓主嫌，昨天被警方在南投山區查獲。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市17歲林姓少年替詐騙集團擔任車手頭，疑因「黑吃黑」侵吞500萬贓款，事後被押回高雄囚禁期間慘遭凌虐致死，還被丟包山區棄屍，桃園檢警昨天向落網3名共犯向法院聲押，其中2人聲押獲准，令鄭姓男子則以2萬元交保，檢方不服今天提出抗告。此外，同案在逃主嫌謝姓男子昨晚在南投山區落網後被押回大園警分局，目前仍在偵訊中，預計下午會移送桃檢複訊。

據指出，17歲的林姓少年疑似幫詐騙集團充當車手頭，負責集中車手提領贓款再匯回給詐團，本月初應上繳500萬元贓款，但上游25歲的謝姓男子遲未收到，查出是林姓少年侵吞後，撂人北上桃園大園區汽車賓館，將躲藏的林姓少年與另2名友人押走，其中1人趁機逃逸報警才接露此案，另一名友人被詐團人員詢問後認為與此案無關幸運獲釋。

但謝姓主嫌等人獲悉林姓少年已將贓款分給親友後震怒，將林姓少年壓往高雄市鳥松區某鐵皮屋內毆打凌虐，並要求打電話回家籌錢贖人，隔天欲將林押往別處時，發現林姓少年已無生命跡象，於是將他棄屍山區。

▲涉嫌凌虐桃園林姓少年車手頭致死現場，桃園大園警方趕往現場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，桃園檢警調查後發現擄人與施虐並非同組人，粗估涉案人員至少逾10以上，桃園地檢署昨天向桃園地院聲押吳姓男子、莊姓男子與鄭姓男子，吳、莊2人被地院裁定羈押禁見，但法官認為鄭姓男子認無羈押之必要，以2萬元交保，桃檢檢察官今天已提抗告。

此外，落網在逃的主嫌謝姓男子昨天在南投山區落網，大園警方昨晚漏夜押回分局偵查隊偵訊，但因謝男拒絕夜間偵訊，警方專案小組遂於今天上午進行偵訊，預估今天下午會移送桃園地檢署複訊。