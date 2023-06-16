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連戰、連勝文力挺侯友宜！　喊話「再不團結就會讓Lie僥倖當選」

▲▼ 連戰與連勝文與侯友宜見面 。（圖／翻攝連勝文臉書）

▲連戰與連勝文與侯友宜見面。（圖／翻攝連勝文臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（16日）下午前往拜會前副總統連戰及連戰之子、國民黨副主席連勝文，晚間連勝文也發臉書表示，他與父親下午與侯友宜見面，除了關心侯市長近況之外，也鼓勵侯面對挑戰一定要有泰山崩於前而面不改色的勇氣，堅定自己為國家奮鬥、為萬世開太平的信念，勇往直前努力爭取每一張選票，2024年一定要為了台灣百姓，拿回執政權。

連勝文提到，連戰過去這三年多，健康面臨許多挑戰，不僅經歷多次手術，數次中風，所幸上帝保佑，最後都能化險為夷，但身體狀況卻並非十分穩定，在這種情況下，本應靜心休養，但連戰卻依然高度關切國民黨及侯友宜明年的選舉。連戰的聲音聽起來或許脆弱，但他還是希望能盡他的一份力量，訴諸國民黨團結，同時請求所有藍軍的支持者能夠與國民黨共同奮戰，才能在國家面臨狂風暴雨之際力挽狂瀾、永保台灣和平。

會面時連戰送侯友宜一套他的回憶錄，連戰在回憶錄上市記者會中曾提到，他自幼成長於戰亂，而戰爭實在太可怕了，沒有經歷過的人無法了解戰爭的恐怖，所以中華民族絕對不能夠再經歷戰爭，也絕對不能讓子孫被戰火荼毒。連勝文說，連戰一生貢獻給中華民國，且努力推動兩岸和平，可說是俯仰之間已無愧於心，他只希望這些後輩，能夠接續著為中華民國奮鬥，同時繼續為兩岸和平及百姓的福祉而努力。

連勝文說，連戰願意站出來支持侯友宜，並不是因為侯個人，甚至不只是為了國民黨，而是為了所有人的下一代、為了台灣的孩子們，希望台灣的孩子們都可以在和平的環境中，健康快樂的成長。

連勝文表示，兩岸現今兵兇戰危，而且兩岸官方之間沒有任何溝通管道，「而若明年因藍軍不團結，再讓民進黨及Lie僥倖當選，那兩岸之間就更不可能有任何溝通及化解敵意的機會」。現在兩岸危險的情勢，並不只是因為台灣與大陸之間的隔閡，而是同時牽扯進了世界強權間在地緣政治上激烈的鬥爭。

「上周美國海軍USS Chung-Hoon與大陸蘇州號隔一百多公尺，差點在台海相撞！」連勝文說，同時美軍與中共空軍之間，在台海上空互相挑釁、距離越來越近，若不幸在台灣近空發生像2001年南海軍機相撞的意外情況，則不論是海上或空中的突發事件，都有可能立即讓台灣捲入一場激烈的武裝衝突，變成世界大戰的戰場。

「所有國民黨的夥伴們，以及所有支持藍軍的朋友們，不論你是因為個人喜好，或意氣之爭，甚或網路風向而不願意在此刻支持國民黨的總統候選人侯友宜市長，那麼最終我們只會掉入敵人精心設計的陷阱，重蹈過去愚蠢的覆轍！這種作法的結果與把我們孩子送上戰場的劊子手民進黨一樣，都是對不起自己，也對不起台灣的下一代！」連勝文喊話，他始終相信只要國民黨團結，只要支持藍軍的朋友們願意給他們一個機會，「這個世界上就絕對沒有過不了的關，打不贏的仗！侯市長加油！國民黨加油！」。


 

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