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SM捆綁性虐美容師！變態淫男逼塞寶特瓶　爽完竟反控賣春慘了

▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲黃男威脅阿嬌「不做就殺妳」，將她拖回房間毆打、綑綁，性虐逼口交、寶特瓶塞下體性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名從事美容美甲的越南籍女子阿嬌（化名），遭黃姓男子闖入屋內斥喊要嘿咻，還恐嚇「不做就要殺妳」，對阿嬌扯頭髮推打，阿嬌要逃跑還被拖回痛毆甩巴掌，拿充電線綁住阿嬌脖子逼口交、性侵得逞，新竹地院依強制性交罪，判黃男有期徒刑4年10月。

根據判決書，2021年9月7日清晨6點多，黃姓男子騎著借來的機車前往一處出租華廈2樓敲門，向應門的阿嬌表示「朋友介紹來做臉刮痧」，阿嬌雖然很想睡，但仍答應黃男讓他進房，不料黃男入內後，卻瞬間變臉喊要做愛，叫阿嬌自行脫去衣物，她嚇得拒絕，佯稱要上廁所趁隙跑出去，拍打對面鄰居房門求救，黃男隨後發現，拉扯阿嬌的頭髮拖回房間、還用冰箱將房門擋住。

黃男暴怒動手甩阿嬌耳光，並毆打她的全身，恐嚇「不做就要殺妳」，強行性侵得逞；甚至還命令阿嬌拿礦泉水瓶自行放入下體，並以充電線捆綁她脖子，持續侵害她、逼她口交，過程中將阿嬌打到鼻青臉腫、全身瘀挫傷；附近房客因聽見阿嬌尖叫聲，會同管理員上門查看，才看見赤裸的她已被打得全身受傷，但阿嬌因為極度害怕，要求管理員先讓黃男離開，她再請友人過來陪同至醫院驗傷並報案。

黃男到案辯稱，他是到那邊與阿嬌性交易的，也沒有毆打對方。律師也說，阿嬌的工作室沒有掛招牌或任何網路行銷，又一大早5、6點就能開始美容，與常情不符。

但前來救援的房客與管理員證稱，他們聽到近20分鐘的尖叫聲，2度前往阿嬌房間查看，發現房門被冰箱刻意擋住，打開門看見阿嬌全身赤裸、臉上還有明顯瘀青，對於黃男的任何舉動都表現出非常害怕的樣子；而阿嬌每次的陳述都一致也無瑕疵，檢警因此認定黃男有犯罪事實將之起訴。

法官審理後，認為黃男的辯稱均不可採，事證明確，以暴力手段造成阿嬌多處受傷，並不顧抵抗呼救性侵逞慾，又飾詞狡辯未有懺悔，依強制性交罪處黃有期徒刑4年10月，仍可上訴。

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