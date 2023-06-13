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人夫半夜暴打老婆剃毛凌辱　全因「偷看手機」還氣到軟掉

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲人夫半夜叫醒妻子拳打腳踢，全因偷看對方手機赫見想離婚心情。（示意圖／123RF）

記者黃哲民／綜合報導

台中1位人妻去年（2022年）用手機通訊軟體跟好友訴說想離婚心情，不料丈夫半夜偷看手機發現，抓狂叫醒妻子拳打腳踢，企圖性侵妻子蹂躪自尊，結果臨陣不舉更光火，竟拿刮鬍刀強剃妻子陰毛再用手指侵犯，人妻等丈夫打累了呼呼大睡才逃走，怒告對方涉犯傷害、強制性交等罪嫌，但法院審理時，人妻因調解離婚成立、同意全部撤告，台中地院判這名莽夫本件所涉罪嫌均公訴不受理。

《刑法》強制性交罪是非告訴乃論之罪，無法因被害人撤告而不追究，但若是對配偶涉犯強制性交罪嫌，則例外屬於告訴乃論之罪、允許被害人撤告，而傷害罪同屬告訴乃論之罪，因此本案人夫才得以因女方願意撤告而逃過刑責。

判決指出，本案人夫去年8月17日清晨4點多，趁妻子熟睡偷看她手機通話內容，赫見女方跟朋友訴說想離婚的心情，男方暴怒叫醒女方質問，朝她狂呼耳光又掐頸，更把她舉起來撞牆撞玻璃，女方驚恐把男方推出臥房鎖門，男方抓狂破窗爬進房間，邊罵「憑什麼把我關在外面」，邊強脫女方衣物企圖硬上，臨陣卻不舉。

人夫本想踐踏女方自尊卻成不了事，更加光火，拿起刮鬍刀強剃女方陰毛凌辱，並繼續對女方拳打腳踢，最後用手指性侵得逞還不罷休，再啃咬女方胸部、拿剪刀架住對方脖子、用手機線綑綁對方雙手，後因打累了，男方自顧自呼呼大睡，被打成熊貓眼與滿身傷的女方，趁隙掙脫逃走求救。

人夫到案被起訴涉犯傷害與強制性交等罪嫌，雙方也在去年11月間，經法院調解離婚成立，結束短短不到1年半的婚姻，女方並在法院審理男方所涉刑案時，於上月（5月）31日遞狀撤回本件對男方的所有告訴，法官因此不經言詞辯論，直接判決這名莽夫所涉罪嫌均公訴不受理，但還可上訴。

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