與姊夫感情好聊天喝酒…他卻「伸衣揉胸」貼耳　噁求：把我當男友

▲小馨喝醉酒後，卻遭姊夫貼耳道「把我當男友」摸胸強吻，她不隱忍選擇報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者蔡怡萍／雲林報導

一名女子小馨（化名）與姊夫跟2名表哥喝酒聊天，她不勝酒力意識陷入模糊，卻聽見姊夫貼近耳朵說「把我當成妳男友就好」，遭強吻並摸胸、下體得逞，姊夫事後挨告，強辯他喝到斷片、完全不記得發生什麼事，法官依照乘機猥褻罪處姊夫有期徒刑6月，可易科罰金18萬。

根據判決，小馨與同母異父的姊姊及姊夫感情都很好，2022年3月27日凌晨，小馨到姊夫雲林住處的客廳，與2名表哥聊天喝酒，至早上7點多，小馨因又醉又累睡在按摩椅上，沒想到姊夫看其他人也昏睡，趁機貼近小馨、將手伸進衣物內摸胸與下體，小馨昏昏沉沉無力反抗，卻聽見姊夫在她耳邊說「把我當成妳男友就好」，接著親吻她嘴唇撫摸身體得逞。

其中1名表哥聽見小馨呼救，起身看見姊夫在對小馨亂來，上前制止與他發生扭打；小馨當天晚上回到新竹，崩潰向男友哭訴事發經過，而姊夫也傳訊向小馨道歉，但她決定不就這樣算了，憤而向警方報案。

檢方調查，姊夫曾於電話中坦承犯行，且當下意識清楚，還曾與表哥發生肢體衝突，他在偵訊中表示願意測謊、後來又反悔拒絕，甚至一再辯稱不記得事發過程，檢方認為各個證人的說法一致，小馨與姊夫認識約10年、關係良好，並沒有誣陷的動機，依涉妨害性自主罪將姊夫起訴。

雲林地院審後，認定姊夫趁小馨酒醉之際下手猥褻，又未能與小馨達成和解，考量他坦承犯行，侵害手段與危害等，依乘機猥褻罪判處有期徒刑6月，可易科罰金1千折算1日。仍可上訴。