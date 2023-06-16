視障者迷失車陣！「騎士衝下車」救援片瘋傳　路人阿伯當街比讚

記者柯沛辰／綜合報導

台灣「行人地獄」事件頻傳，但也不乏溫馨的一幕。一名男網友5日騎車行經新北市板橋中山路一段市府前，見到一名視障者準備穿越路口，但過程中偏離了斑馬線，又不慎闖入車陣中，讓他趕緊跳下車去攙扶，一路把人扶到人行道，再衝回到車上。路人目擊這一幕，當場忍不住豎起大拇指。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享一段行車紀錄器，內容是一名騎士在路口停等紅燈，但一名視障者過斑馬線時，疑似迷失方向，不僅朝著公車車頭走去，還一度陷入車陣中。

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▲一名視障者不慎闖入車陣。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

當下騎士見義勇為，立刻衝下車去攙扶視障者，將人一路引導到人行道上，再趁著紅燈還沒結束，快步衝回到車上。

值得一提的是，鏡頭還意外捕捉到一名路人阿伯高舉雙手，對著騎士比出兩個大拇指，讓他不禁笑說「謝謝路旁阿伯對我比讚，我看到了」。

影片被投稿到「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，短短一天就有16萬次觀看，許多網友紛紛在下方留言「不是每個英雄都是披著披風的，感謝你」、「我在現場的話，大概只會驚嚇喊出來...都沒想過可以像你這樣快速離開車子去協助再跑回來，真的很佩服」、「原PO跟阿杯都好棒好可愛！世界上需要多一點這種溫暖與善行，祝福你們一生平安！」

▼路人阿伯見到騎士義舉，忍不住雙手比讚。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）