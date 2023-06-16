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「不停讓行人」強制上課！6項違規新增講習　最快6／30上路

▲▼新北市新莊區思源路幸福路口，行人走在斑馬線上，路口車流量大，禮讓行人標語，提醒用路人，禮讓行人。（圖／記者呂佳賢攝）

▲不讓行人除罰款外，6/30起也要強制上道安講習課程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣交通事故去(2022)年奪3085條人命，創10年新高，交通部今預告修法，不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等6項違規，除罰款外，將新增強制講習；此外，新手駕駛取得駕照1年內，不但須記點的交通違規將加計1點外，1年內違規滿6點也要強制參加道安講習，新制預計6月30日起上路。

交通部今預告《道路交通安全講習辦法》修正草案總說明，針對5項交通違規新增強制講習，包括汽車裝載散落物原本僅規定在高速公路上掉落須強制講習，將擴大新增一般道路發生掉落散落物也要強制講習。

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另為洗刷行人地獄汙名，交通部也將明訂不停讓行人的違規，除罰款外，也要新增強制講習；駕駛人若拒絕警方攔檢稽查和逃逸，修法也新增強制參加道路安全講習。

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

▲不禮讓行人6/30起要新增強制上講習課程。（圖／記者林悅翻攝）

此外，汽車若裝載貨物或物品超重，除現行會開罰開車的駕駛人和強制講習外，因裝載物品超重是在車輛行駛前就已發生，因此修法也新增要對汽車所有人要有連帶責任，未來也要強制講習；若汽車裝載貨物超過長寬高，同樣也新增對汽車所有人強制講習。另非屬汽車的動力機械譬如吊車等，現行違規不須講習，未來也要比照汽車違規講習規定。

交部修法也規劃，汽車駕駛人可向公路主管機關申請參加扣抵違規點數講習，經完成講習後，扣抵違規點數2點，其抵扣自記違規點數達6點之日起算，一年內以一次扣抵為限；講習每次以不超過2天為原則，可以採集體方式或個別方式講習，汽車駕駛人或汽車所有人於講習後1年內，若再次違反規定須接受講習，應依公路主管機關通知再增加講習時數。

由於台灣交通事故死亡中超過6成為機車騎士，根據統計，機車騎士取得駕照的第1年，違規率為取得駕照1年後約4倍。交通部修法也針對新手駕駛研擬加重記點和講習規定。

▲▼台中警方取締421件少年吔無照騎車，受罰家長還稱讚這張罰單有意義。（圖／警方提供）

▲新手駕駛一年內違規記點滿6典將強制上道安講習。（圖／警方提供）

交通部路政司專門委員趙晉緯表示，此次修法也加強對新手駕駛管理，初次領有駕照，1年內交通違規記點達到6點，也要強制參加3小時的道安講習課程；另新手駕駛違反需要記點的交通違規項目，記點也將加記一點，每項違規最高記點上限為3點。另外新手駕駛不可申請講習扣抵違規點數。

根據交通部規劃，現行紅燈右轉違規將記點1點，新手駕駛違規將加記1點為2點，另未停讓行人，記點規劃將從1點提高為2點，新手駕駛不讓行人未來更將加重為3點，國道上龜速低於最低速限等危險行為違規記點規劃未來要從1點提高為2點，屆時新手駕駛將提高為3點。

趙晉緯表示，相關記點和講習新制，目標力拼提早至6月30日上路。

另外，未來道安講習也要自費上課，交通部也預告「道路交通安全講習委託辦理辦法」修法，目前道安講習課程皆為免費，主管機關可收取講習費用，費用由公路主管機關公告，至於那些違規講習要收取費用以及如何收費，目前正由公路總局研擬中。

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