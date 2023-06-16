快訊／「行人地獄」衝擊兒少生命權　監察院糾正行政院





▲監察院16日宣布糾正行政院。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（16日）表示，兒少交通事故傷亡層出不窮，行人地獄現象嚴重衝擊兒少生命權，監察院交通及採購委員會13日通過監委葉大華提案糾正行政院案，籲請行政院應確實督導跨部會事故傷害監測機制，徹底研議改革方案，積極改善兒少交通環境，防止悲劇一再重演。

監察院說，葉大華110年立案進行兒少交通事故傷亡調查，並於111年5月15日兒童安全日前夕提出調查報告，報告指出我國兒少「交通事故」死亡率與OECD國家相較，屬後段國家，並未達行政院「兒童及少年安全實施方案」設定的績效指標，因此呼籲行政院督導所屬交通部、衛福部、教育部、內政部及各地方政府正視兒少交通事故傷害議題，並要求應立即就建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全、健全兒少交通安全環境等面向，積極檢討改進。

葉大華表示，如今提出調查報告已屆滿1年，期間行政院雖3度函復檢討辦理情形，並於111年底中央政府巡察時再度提出相關建言，但兒少嚴重交通事故傷亡案件仍層出不窮，如111年12月間臺中市伊拉克籍男子一家三口走在斑馬線上，妻兒竟遭公車輾斃，112年5月間臺南市又發生一對母女走在斑馬線上，卻遭休旅車撞上致女童送醫不治等事件，皆再再顯示交通事故仍嚴重威脅兒少生命權，造成無數的幸福家庭破碎。

葉大華說，據交通部「道安資訊查詢網」統計，111年全年交通事故件數，3085人死亡及49萬8887人受傷人數，均較110年增加，其中兒少死傷人數亦較110年增加1589人，凸顯台灣目前道路環境惡劣，交通管理混亂、欠缺監測機制等問題至今仍遲未改善，不僅屢遭民怨，甚至遭外媒點名台灣交通為「行人地獄」，嚴重衝擊兒少生命權。

葉大華也說，因此，為避免交通事故持續成為兒少安全的破口，爰依憲法及監察法規定提案糾正行政院，呼籲行政院應確實督導跨部會事故傷害監測機制，徹底研議改革方案，積極改善兒少交通環境。