拒繳「行人地獄」罰單激增　214人遭新北執行署扣押存款、薪資

▲北市路權執法，取締交通違規3萬8466件，其中車輛不禮讓行人最多。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

政府近期加強交通大執法、力圖洗刷被外媒冠上的「行人地獄」惡名，也使得欠繳不禮讓行人罰單的案件數激增，行政執行署新北分署與交通部合作，優先針對298件移送強制執行的違規駕駛人，分別核發扣押存款或薪資的執行命令，以免執法成效被打折，個案金額介於1500元到2600元，已陸續收訖結案，並籲請駕駛汽機車應禮讓行人、保障用路安全。

《道路交通管理處罰條例》主管機關交通部於今年（2023年）3月底，將汽機車駕駛人行經行人穿越道或轉彎時不禮讓行人優先通行的罰鍰上限，從現行小型車2000元、大型車2800元，一率提高為3600元，今年7月1日起更再提高到6000元。警政署統計今年5月起針對不禮讓行人的違規情形大執法，第1周全國就取締5600多件，比去年同期增加逾4500件。

▲全國警方陸續展開「禮讓行人」交通大執法專案。（資料照／花蓮縣警察局提供）

加強取締汽機車駕駛不禮讓行人優先通行，也造成欠繳這類罰單的案件數激增，若任由違規者賴帳，將使執法成效打折扣。新北分署為落實行政院「行人優先交通安全行動綱領」政策，經交通部協助提供不禮讓行人而受裁罰清單，目前列管298件欠繳這項罰單的違規駕駛人，全面啟動調查名下財產程序。

新北分署表示，已核發執行命令扣押其中159名欠繳者的存款，另扣押55人薪資，因目前被移送強制執行案件的違規時間都在提高罰鍰前，個案罰鍰金額介於1500元到2600元，其中1名家住新北市板橋區的許姓女子，去年2月開車在北市襄陽路轉彎時沒禮讓行人，經警方告發移送新北市交通事件裁決處裁罰1500元。

但許女拖延1年仍沒繳清，被新北分署通知催繳也不理會，新北分署查出她名下的存款，日前核發扣押命令後全額收取罰鍰金額結案。另1名家住蘆洲區的陳姓男子，去年1月開車在新店區北新路沒在行人穿越道前暫停以禮讓行人，被裁罰2600元後逾期未繳。

新北分署查出陳男曾因欠繳健保費被移送強制執行，通知他趕快到案付清以免被扣薪，陳男見無法再抵賴，日前到新北分署繳完欠款。新北分署呼籲汽機車駕駛人落實行人優先、保障用路安全，若因沒禮讓行人而被裁罰，務必盡快繳納，以免被移送強制執行。