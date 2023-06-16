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侯友宜淪老三「辜負期待」　沈富雄開3藥帖：一路殺到明年大選

▲▼ 侯友宜出席戰警挺侯影片發布會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期支持度跌至第三名，前民進黨立委沈富雄15日表示，侯友宜變成現在這個樣子，有點辜負他的期待，某種程度敗壞了他的名聲，因為跟他預期的走樣很大，因此他要給侯友宜三帖救命藥方。

沈富雄昨日在表示，侯友宜目前處境真的很艱困，某種程度敗壞了他的名聲，因為跟他預期的走樣很大，他一直認為民眾黨總統參選人柯文哲不行，但現在他支持度30％，侯友宜變成現在這個樣子，「有點辜負我對他的期待。」

沈富雄認為，侯友宜的問題是還沒到達「樹倒眾人推的境界」，只是「樹欲倒而眾人想推」。他說，醫生是他的本業，可以治的病通常藥最多三個，現在向侯友宜建議的人太多，東西太多侯友宜不曉得要服哪一帖藥，所以他開了三個處方，侯友宜自己要做的只有一帖，其他二帖不用他操心。

第一帖，沈富雄指出，國民黨舉黨，甚至侯友宜的朋友、支持者、立委參選人、現任議員，都要全心全力攻擊已經執政8年的民進黨，找到民進黨的罩門，把它創造成一個無可救藥的破口，連續打7個月，打到民進黨趴在地上。基點是說給民進黨8年執政機會，一直說愛鄉愛土、清廉勤政，但卻讓人民失望，雖然有點模糊，但最大的罩門應該是神主牌，那就是兩岸和能源，國民黨不是沒有攻，只是沒有效果，要講出非常有條理的一套，讓民進黨沒有辦法防禦。

第二個，國民黨最大的困境，就是國民黨其實是兩個黨，一個叫a黨，另一個叫b黨，a黨就是外省派，b黨是本土派，逐漸往下掉的a黨只有前總統馬英九迴光返照是例外，以後要出總統不可能。只要檢視一下反侯名單，從立委陳玉珍到中常委沈智慧一路算下來，裡面本省人有幾個？

沈富雄認為，a黨裡面有一些腦袋比較清楚的人，例如中廣董事長趙少康、前國民黨主席洪秀柱、孫文學校校長張亞中要國民黨主席朱立倫把兵權交給侯友宜，張亞中已經很識大體，所以外省掛裡頭已經想通的人，要多多出來喊話，叫那些還沒有想通的人想想，「難道這是你的核心價值嗎？難道你真的要這樣的結局？」

第三個處方，沈富雄強調，侯友宜要趕快提出好的議題，不要多，例如0到6歲國家養，這首先是鴻海集團創辦人郭台銘提的，現在侯友宜提這個大家一點反應也沒有。建議他密集開會，把對少子話、居住正義有意見的人通通找來，檢討政策會不會有併發症，會不會有人反彈，丟出提敵人無法擋的議題後，一路殺到明年1月13日。

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關鍵字：

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