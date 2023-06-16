藍批綠操作「私幼餵藥案」　她還原時間軸：為何侯友宜不懂家長憤怒？

▲新北市長侯友宜勤跑基層。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北私幼疑餵藥案擴大，另有1名汐止幼童昨（16日）檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD）。對於藍營批民進黨政治操作，民進黨立委蘇巧慧還原整起疑餵藥風波時間軸，並指出，新北市府並沒有第一時間協助家長採檢、第一時間媒和安置幼兒園、第一時間展現態度、親自主持專案會議，為什麼明明可以第一時間做的事情，侯市長卻要卸責給司法調查，彷彿所有荒腔走板都不干新北市府的事一樣。

蘇巧慧表示，全台灣人民都迫切關心的重大刑案，只有國民黨還在定調這是民進黨的政治操作，「我實在不懂這是什麼邏輯。如果侯友宜不理解為何全台家長們如此憤怒，我可以直接告訴侯市長，身為新北市行政首長，大家期待你在本案中至少應該做到什麼」，蘇巧慧也列出三點，包含：

第一、這是涉及毒品危害防制條例的重大刑事案件，新北市府有無第一時間協助家長採檢？

蘇巧慧表示，沒有。無論是國民黨議員劉美芳自稱「口誤」的四月通報，還是5月14日家長報案，侯市府至少拖了整整22天，直到6月5日才入園採檢。如果按照新北市政府公布的時序， 5月15日就到園稽查，怎麼會5月25日才聯繫家長採檢需求 ，6月4日才確定家長採檢意願？這樣子侯市長敢說第一時間就全體總動員？

第二、受到波及的家長和小朋友多達數十位，新北市府有無第一時間協調媒合安置幼兒園？

蘇巧慧直言，沒有。一直到6/8侯友宜終於止不住壓力，鞠躬道歉以前，市府針對餵藥案都沒有統一窗口、沒有統一資訊，甚至有家長只收到市府一封email，請家長自行聯繫公托幼兒園，各個陳情人接到的資訊都不一致！請問這樣叫做「好好做事情」？

第三、案件爆發後，侯友宜有無第一時間展現態度，親自主持專案會議，探視相關家長、孩子，並提供必要協助？

蘇巧慧指出，沒有。因為侯友宜從5月17日開始到6月9日舉辦「市長見面會」以前，只有滿滿的選舉行程，從台南、高雄、新竹、台北、台中、到雲林，侯市長為了選總統全台趴趴走，就是不曾親自關心過家長。

蘇巧慧表示，如果不是政大學生看不下去，痛罵侯友宜選舉行程狂拉票、孩子中毒不重要，這些心急如焚、求助無門的家長可能至今仍見不到侯市長本人，更別奢望侯市長走進議會接受監督！

蘇巧慧指出，很遺憾，以上幾點，完全看不出侯友宜身為直轄市行政首長的擔當，更讓人看清侯市長只會操作政治口水，毫無執政能力。從頭到尾，市民朋友不滿的都是：為什麼明明可以第一時間做的事情，侯市長卻要卸責給司法調查，甚至要求行政體系指揮檢調，彷彿所有荒腔走板都不干新北市府的事一樣。

蘇巧慧痛批，從民調來看，侯市府短短幾週內喪失了大量的婦女支持度，民調掉到第三名，難道還不該深切反省、誠心道歉？