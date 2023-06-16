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民調／35%民眾認同賴清德處理性騷案　「不像學倫案一發不可收拾」

▲▼民眾對賴清德處理性騷擾爭議滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲民眾對賴清德處理性騷擾爭議滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

近期政壇爆發性騷風暴，而民進黨成為重災區，為此，民進黨主席賴清德推出一系列改革與相關懲處，台灣民意基金會今（16日）公布「賴清德處理民進黨性騷擾案的民意反應」即時民調，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，35%基本上滿意黨主席賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，31%不滿意。滿意者略多於不滿意者四個百分點。

民調詢問「最近民進黨內性騷擾案接連出現，引起社會關注。一般說來，您對黨主席賴清德處理性騷擾案的整體表現，滿不滿意?」結果發現：9.9%非常滿意，24.6%還算滿意，17.2%不太滿意，13.5%一點也不滿意，21.1%沒意見， 13.7%不知道、拒答。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，35%基本上滿意黨主席賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，31%不滿意。滿意者略多於不滿意者四個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了兩個訊息，第一、到目前為止，全國選民只有35％滿意賴清德處理民進黨性騷擾案的表現，顯示社會對賴清德有更高的期望，民進黨還有很大的進步空間。第二、儘管只有三成五滿意，但滿意者還是略多於不滿意者，這意味台灣社會暫時勉強接受賴清德處理民進黨一連串性騷擾案的表現，他初步險險地渡過驚濤駭浪。

若和從政黨傾向交叉分析，各黨對賴清德處理性騷擾案的反應不一，大致上，泛綠陣營大多數滿意，藍白陣營大多數不滿意，中性選民則是不滿意者多於滿意者。

民進黨支持者中，64%滿意、7.9%不滿意，時代力量支持者中，57%滿意11%不滿意，台灣基進支持者中，78%滿意、4.7%不滿意，國民黨支持者中，62%不滿意，14%滿意;民眾黨支持者中，48%不滿意，17%滿意，中性選民中，23%不滿意，16%滿意。

游盈隆指出，五月底以來民進黨出現一連串性騷擾案，幾乎是猛爆性層級， 嚴重模糊民進黨核心價值，重創民進黨形象，形成一個類似學倫案的重大危機，賴清德選擇正面迎戰，第一時間定調「絕對不需要以大局為重」，擺明黨要和受害人站在同一邊，並推出多項政策與制度改革，明快果斷處理，得以暫時穩住陣腳。

游盈隆分析，賴清德不像去年蔡英文學倫案的處理不當讓火越燒越大，終至一發不可收拾，將大好地方執政版圖拱手讓人。然而，就算賴清德這次第一時間處置得宜，也只贏得全國選民中三成五的肯定，距離過半數還有遙遠的距離。諸多跡象顯示，性騷擾案火還在燒，危機還沒過去，仍須審慎因應。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年6月12-13日兩天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼 隨機方式抽樣，有效樣本 1080 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基 金會(TPOF)。
 

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性騷擾民進黨賴清德民調游盈隆

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