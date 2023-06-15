觀音工業區廠協會提供30萬急難救助金　觀音區13所國中小受惠

▲觀音工業區廠商協進會回饋地方，將每年提供30萬元急難救助金給13所國中中、小學生。（圖／立委黃世杰服務處提供）

記者楊熾興／桃園報導

為讓家中遭逢巨變、生活陷入困境的觀音學子，能夠順利完成學業，桃園市觀音工業區廠商協進會15日宣布，未來每年將提供30個名額，每人各1萬元救助金，只要學生家庭經過訪視評估後，學校認定有救助需要，並提供完整資料，且經各校審核通過就可以領到救助金。

▲並成立急難救助管理小組核發急難救助金。（圖／立委黃世杰服務處提供）

立法委員黃世杰表示，幫助1個學生就是照顧一個家庭，觀音廠協會每年照顧了30個家庭，是支持觀音的溫暖能量，也希望社會各界有能之士，一起加入關懷社會的行列。

▲立委黃世杰肯定觀音廠協會作為，是支持觀音的溫暖能量。（圖／立委黃世杰服務處提供）

廠協會理事長蔡秋雄表示，觀音工業區廠商協進會在疫情期間，就捐助防疫物資給桃園市消防隊及警察局，並協助觀音工業區設置快篩站等。目前則加碼回饋地方，提供有需要的觀音區學子急難救助金，如果觀音區13所國中、小學生家中遭遇重大變故，導致生活陷於困境，經過訪視評估後，學校認定有救助需要，並提供完整資料，且經各校審核通過，就可以領到救助金1萬元。

蔡秋雄指出，「好的事情大家一起做，觀音廠協會會員中，有許多熱心公益的廠商，願意承擔企業社會責任。」廠協會負起統籌各方資源的任務，也盼望透過善舉，扭轉大家對於觀音位處偏僻的印象，讓觀音工業區的好，值得更多人看見。

觀音在地立委黃世杰表示，觀音廠協會每年幫助30位學子，就等於照顧30個家庭，不只讓孩子完成學業，也抒解家長肩頭的重擔，是相當溫暖的支持能量。聽到未來廠協會將持續對教育投入資源，栽培在地學子，十分認同與感動。黃世杰也積極向教育部爭取經費，三年來已協助觀音多校，包括：更新操場跑道、重建老舊校舍、新建中央廚房、翻新老舊廁所等，改善孩子的學習環境。