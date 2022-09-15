外商老總月入30萬卻綠炸！妻和失業男不倫...「太舒服了」對話曝

▲外商老總的妻子出軌，小王是客戶。（示意圖／pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子在全球知名某外商擔任台灣區總經理，月薪高達30萬元，他還和宋姓老婆一起開設物流貿易公司，老婆月收也有10萬元，但宋妻卻和楊姓客戶搞不倫，互傳「老公、老婆」、「昨天晚上舒服嗎？」、「老公是不是很過分，硬給老婆，受不了」的鹹濕簡訊，還一起出遊、同居，後來楊男失業，宋女仍不願分手，陳男氣炸對兩人提告求償200萬元，高雄地院審理後判兩人應賠20萬元。

這名陳姓外商老總提告他和宋女在2015年結婚，婚後育有2名子女，但宋女從去年5、6月間，就和楊姓男子互傳「老公、老婆」、「昨天晚上舒服嗎？」、「喜歡第一次還是第二次」、「第一次是我舒服你又不舒服」、「第二次老公是不是很過分，硬給老婆，受不了」、「太舒服了，身體會酥麻」等鹹溼對話。

陳男指出，他曾傳Line給楊男質問，楊男向他道歉，而且楊男還和宋妻開車出遊，牽手進入酒店，甚至同居生活，兩人不僅通姦，更是侵門踏戶，恣意享用他辛苦打拚的房產、名車，他向宋女質問宋女是否出軌？但宋女不承認，還要他冷靜不要提離婚，讓兩人孩子好好長大，因此提告求償200萬元。

法院審理時，宋女否認外遇，表示是因工作及業務往來而認識楊男，兩人僅是朋友與工作上往來關係，於聊天過程中以老公、老婆相稱僅是戲謔，也無逾越正常男女交往，但法官根據相關事證，認定宋、楊兩人已逾越一般社會通念下異性朋友的交往分際，侵害陳男的配偶權情節重大，衡量雙方財力、身分、地位及精神上所受痛苦程度，判宋、楊應賠20萬元，全案可上訴。