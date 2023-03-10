嘉義市不動產開發公會　捐助嘉義市54萬急難救助金

▲ 嘉義市不動產開發公會召開會員大會，理事長陳資雲(圖中)向全場打招呼 。（圖／洪年宏提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市不動產開發公會10日召開會員大會，舉辦「建築人聯誼餐敘之夜」，有來自18縣市理事長進行聯誼會餐，並捐助嘉義市政府教育處新台幣54萬元整急難救助金，更有中華民國不動產開發公會全國聯合會秘書長于俊明專題演講，另外公會績優協力廠商在大會會場設攤，展示各家公司最新建築材料與資訊。

▲ 嘉義市不動產開發公會召開會員大會捐助嘉義市教育急難救助金 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市不動產開發公會會員大會由理事長陳資雲親自主持，嘉義副市長嘉義副市長、議會議長陳姿妏，立委王美惠暨各級民意代表、各機關首長、各相關團體、金融業界、績優協力廠商和新聞媒體等貴賓蒞臨。

▲ 嘉義市不動產開發公會召開會員大會捐助嘉義市教育急難救助金，由副市長陳淑慧代受贈 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場進行理事會111年度工作報告、財務報告和監事會的監查報告，然後開始討論大會提案，共計有110年度、111年度收入支出結算審查、112年度工作計畫、112年度收入支出預算審查、及本會章程第八條修訂等5個重要議案。

陳資雲表示，感謝各位長官、各位貴賓、媒體好友、本會全體理、監事、全體會員同業先進的蒞臨指導與撥冗出席參加，同時並和大家分享過去這一年來本會辛勤耕耘的成果。繼之本會111年度捐助嘉義市政府教育處新台幣54萬元整急難救助金，(國中小學27所學校教育儲蓄戶每校2萬元)，及頒發本會會務貢獻獎提供友會個案參訪有功之建設公司並致贈「造福同業」紀念品，對於疫情後經濟的復甦，他也相當看好。

嘉義市不動產開發公會表示，去年房地產市場呈現價量齊揚態勢，在各國採取寬鬆貨幣政策挽救國內經濟之餘也造就熱錢肆意，推升高房價時代來臨並吹奏萬物齊漲之通膨序曲，但在110年12月起政府連續端出各種打炒房措施土建融貸款緊縮及房地合一稅2.0、有條件限定18個月開工等等，壓縮生存空間，今年年初又通過「平均地權條例」修正即將上路，對房地產業將帶來重大影響。