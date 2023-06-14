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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨心疼林飛帆退選？　周玉蔻批「刻意放話」：自怨自艾格局小

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林飛帆宣布退出台北市立委選舉。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前副祕書長林飛帆遭控性騷擾案吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，他仍宣布退出台北市立委選舉，有媒體報導，不少黨內人士都替他抱屈。對此，媒體人周玉蔻14日在臉書發文，指林飛帆退選後，刻意放話給特定媒體的報導，及林飛帆退選聲明的說法，偏離事實，有必要說清楚，她也批評，這些自怨自艾的不平之鳴，不僅多餘，而且小格局。

周玉蔻表示，她對新聞爭議人物，特別是年輕人，通常採取不落井下石的態度，但是林飛帆退選後，刻意放話給特定媒體的報導，以及林飛帆退選聲明的說法，偏離事實，有必要說清楚。她提到，林飛帆及「友人」囗囗聲聲說「政敵」惡意批評，利用受害者痛苦操作等等，不僅極大謬誤，而且超級扭曲，根本刻意污辱自己宣稱的負起政治責任的宣言本質，才選擇退選。

周玉蔻指出，如果沒記錯，自己是第一個公開發言呼籲林飛帆退選的人，前後三次臉書貼文，不改初衷；同樣台灣派政治立場者的媒體人溫朗東也兩度發文，認為林飛帆選立委對民進黨選情沒有好處，「我和溫朗東跟林飛帆沒有任何政治敵對關係，純粹針對議題做出經得起考驗的評論。」

此外，周玉蔻強調，更重要的是，她建議林飛帆退選的貼文公佈後，不少民進黨年輕世代，包括任職政府部門者，私訊她表達認同，這些人大都是專業上頂尖人士，他們的態度不容小覷，他們對林飛帆近年的表現不以為然，不是短期現象。

「一個黨副秘書長位置，為什麼阻止了一位大陽花英雄勇敢破格保護自己同志的勇氣？黨內經驗為什麼讓獅子精神的林飛帆黯然褪色為馴服的小綿羊？」，周玉蔻質疑，黨內人士心有不平，下意為何未能上達，這才是民進黨內惋惜聲不斷的有志之士，應該好好深思檢討的問題。

周玉蔻表示，林飛帆很優秀、年輕，外型突出，學歷優越，論述能力符合基本要求，政治工作路途上碰上挫折，沈潛反思進步，假以時日必能成為將才。因此，她也直言，那些嘀嘀咕咕、自怨自艾的不平之鳴，不僅多餘，而且小格局，沒有必要。

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