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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨邀謝金河談投資　「兩岸關係好時，經濟從來沒好過」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會近期廣邀各界人士與會，盼組「民主大聯盟」，14日下午邀請財信傳媒集團董事長謝金河演講。據轉述，謝在會中直言，前總統馬英九喜歡說，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好，但過去兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過；黨主席賴清德則說，相信彼此對未來台灣的發展，應該會更具有信心。

▲民進黨主席賴清德宣布立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

據轉述，謝金河今天在中執會以「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」為題進行專案報告，他表示，在坊間有很多似是而非的言論，比方說，前總統最喜歡講「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」，但自己常站出來告訴大家：兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過。他補充，過去3年，台灣的經濟其實非常好，今天自己用一些數字來告訴大家，而未來大家在選舉的路上，如果遇到有任何經濟的問題，他都願意當大家的後盾。

賴清德則說，非常榮幸邀到財金趨勢大師謝金河擔任主講人，謝用經濟指數說明了，印太局勢數十年來的複雜變化，也點出了台灣應該要走的方向，「今天我們聽到謝社長的演講，我相信，我們對未來台灣的發展，應該會更具有信心」。

賴清德談及，從2016年開始，在總統蔡英文的領導之下，台灣重新走在民主的道路上，邁向世界，台灣的總體經濟表現穩健，也強化各項韌性應對國際風險，這幾年來，也因為政府的施政方向正確，台灣在軍工、航太、資安、新能源等領域蓬勃發展，為產業帶來龐大金額的訂單，打造出台灣的亮點產業。

賴清德補充，美中對抗仍在持續，加上俄烏戰爭、地緣政治變化推波助瀾，兩種意識形態的對撞，已經對世界造成劇烈的影響，對台灣而言，能否維持現狀和保有民主自由的生活方式，將取決於台灣如何在民主與專制之間做出正確的選擇。

賴清德說，台灣身處印太第一島鏈的關鍵位置，面對威權主義的擴張、中國文攻武嚇和經濟降溫的外在風險之下，台灣努力調整經貿體質，加入友岸供應鏈，移轉生產基地到更具潛力、更友好的新南向國家，也逐漸收穫成果，「未來，我們會持續走對的路線，用民主治理的模式，壯大民主台灣，鞏固民主大聯盟」。

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