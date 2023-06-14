新竹三咖督選戰　賴清德提名學者林志潔「收復失土」

▲林志潔代表民進黨參選新竹市立委。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德14日宣布，徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委，對戰國民黨立委鄭正鈐、時代力量立委邱顯智。林志潔在提名記者會中，從6歲開始細數人生經歷，談及放棄新台幣600萬年薪返台執教、罹患肺腺癌、照顧阿茲海默症家人的過程，「過去人生49年的歲月中，我的許多珍貴的時光，所有的小小的成就，都是因為有新竹，所以我很希望能為這裡做一點事」。

民進黨中執會今天通過，將在台北市第六選區（大安）禮讓社民黨議員苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召前北農總經理吳音寧，新竹市徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。賴清德並於會後親自召開記者會，推薦學界出身的林志潔，盼她為民進黨收復失土。

林志潔致詞時表示，她的專長是科技法律、性別平權和金融監理，2020年獲邀兼任金融消費評議中心董事長，帶領同仁一起守護金融消費者的權益，打擊詐騙，也撐過防疫保單海嘯的風暴；擔任學者的18年來，參與無數司法改革運動，協助政府草擬法案、推動法制革新超過兩百種以上，協助推動《金融消費者保護法》、《國家安全法》、《營業秘密法》、《吹哨者保護法》、《數位性暴力防治法》、《性騷擾防治法》與《性別工作平等法》、以及長照殺人可能在《刑法》上所作的調整和因應。

林志潔談及，新竹需要有國際觀的專業立委，在經貿協定上為科技做最大的爭取；要有熟悉市政與區域規劃的立委，在預算和資源上為市民做最大的爭取；要有教育實力的立委，在學區與學生們就學的權益上，為住民做最大的爭取；要有多元的觀點，在婦女、高齡、勞動和其他需要培力的群體，以及醫療資源的分配，為平權做最大的爭取；要有能融合文化與科技的立委，為古典的新竹和未來的新竹，做最好的平衡與爭取，「這是許多新竹人對自己居住城市的期待，而這些都是我的專長，因此才決心出來競選，從國會的層級上，翻轉並再造新竹的風華！」

林志潔也說，新竹和台灣的國家安全、經濟繁榮息息相關，新竹強則台灣強，「我願意為了心愛的新竹一戰，希望大家能給我為新竹和國會服務的機會，也請大家能為我加油！」