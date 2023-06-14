「臉皮像犀牛皮一樣厚」　羅文嘉嗆王鴻薇：只有她這種人才想得到

▲羅文嘉接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨前副秘書長林飛帆13日宣布退出台北市第三選區（中山區、北松山）立委選舉，挑戰連任的台北市第三選區立委王鴻薇認為，民進黨若覺得林飛帆委屈，可以把他列為不分區。對此，前秘書長羅文嘉14日痛批，王鴻薇「臉皮像犀牛皮一樣厚」，只有像她這種議員剛選上還沒就職，就立刻選立委的人才會想到。

針對林飛帆退選一事，王鴻薇表示，「民進黨若覺得林飛帆委屈，可以把他列為不分區」，羅文嘉今日則透過臉書發文反擊，只有像她這種議員剛選上還沒就職，就立刻選立委的人才會想到，果然是臉皮厚人的思維。

至於涉嫌性騷擾的國民黨立委陳雪生、立委傅崐萁，王鴻薇說，「陳雪生不是性騷擾而是在國會衝撞，傅崐萁性騷擾案國民黨還在調查，請再給點時間」。羅文嘉開轟，法院二審都判決已確認陳雪生是性騷擾，王還繼續拗，「護航法院認證的性騷擾犯，要不要道歉退選？國民黨需要多少時間？難道是傅崐萁被冤枉，被害人蕫成瑜是說謊？」呼籲王鴻薇出面講清楚。

羅文嘉昨日深夜也在臉書替林飛帆抱屈，他指出，「2016年民進黨有意找林飛帆擔任不分區立委，他沒有答應。2020年民進黨再度屬意林飛帆進入不分區名單，他還是沒答應。因為他希望靠戰鬥而被肯定，不分區留給其他人。」