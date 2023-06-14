　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南代理教師寒暑假出勤問題　教育局：讓代理教師寒暑假依規定出勤並核予全年薪

▲台南市教育局針對代理暨代課老師產業工會認為，台南市教育局修改高中以下學校兼任代理及代課教師聘任補充規定，致學校無法源依據可要求出勤一事，提出澄清說明。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市教育局針對代理暨代課老師產業工會認為，台南市教育局修改高中以下學校兼任代理及代課教師聘任補充規定，致學校無法源依據可要求出勤一事，提出澄清說明。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對代理暨代課老師產業工會認為，台南市教育局修改高中以下學校兼任代理及代課教師聘任補充規定，致學校無法源依據可要求出勤一事，教育局表示，修改台南市《代理教師聘任補充規定》與《教師出勤實施要點》的目的，是為7月即將到來的暑假，提供代理教師延長聘期並核給全年薪有明確法令依據，該工會可能未清楚解讀，而有誤導之評論，有必要予以澄清。

教育局表示，以往南市高中以下學校代理教師的聘期，每學年皆設有一定的起迄日期，並未核給全年薪。針對未納入聘任的暑假期間，則採「核實給薪」的方式處理，亦即如果代理教師於暑假期間有實際到校，學校就應核給薪資，不能任意要求教師到校卻不給薪。

市府為保障代理教師權益，已於2023年2月宣布，自即日起核給代理教師全學年聘期。由於目前代理教師聘期只到7月1日止，台南市教育局為落實「核實給薪原則」，並提供代理教師可延長到7月31日之聘期，也讓各校有遵循的法令依據，因此修改現行高中以下學校兼任代理及代課教師聘任補充規定及教師出勤實施要點，同時也梳理目前各相關法規重疊與易生混淆的條文。

教育局指出，本次修正有關代理教師寒暑假出勤的內容重點與理由如下：1.《代理及代課教師聘任補充規定》主要在規範代理教師的聘任，代理教師出勤則應回歸《教師出勤實施要點》中，故刪除補充規定第13點有關代理教師出勤的事項。2.因《教師請假規則》已明訂編制內專任教師於寒暑假期間之出勤規範，為避免重複，故刪除《教師出勤實施要點》第3點有關未兼行政職務教師之寒暑假出勤規定，回歸教師請假規則辦理。3.為落實代理教師核給全年薪，讓代理教師寒暑假有出勤之法律依據，配合修正《教師出勤實施要點》第10點，明定代理教師須配合行政機關辦公日曆出勤。

教育局表示，代理教師與正式教師各有不同的資格條件，待遇福利與職責角色也會有差異。可以理解相關團體或個人，為代理教師爭取權益的立場，但教育局和學校也有其行政決定的考量。目前各學校寒暑假期間，所有行政人員，包括兼行政之教師，皆需依規定到校上班。針對未來核予全學年聘期的代理教師，在核實給薪的原則下，於寒暑假期間也應到校並配合學校規劃，協辦各項教學與行政工作，讓學校的寒暑假活動與行政運作有更充沛人力，也可避免一般民眾對代理教師寒暑假不用上班卻可支薪的負面評價。

代理暨代課老師產業工會認為，台南市政府於6月12日，教育部未公告任何母法修正，大動作直接刪除地方自治規則中《臺南市高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任補充規定》中「十三、長期代理教師之出勤差假比照臺南市立高級中等以下學校教師出勤實施要點辦理；其給假比照行政院所屬各機關聘僱人員給假辦法辦理，惟慰勞假之規定不適用。」，讓台南市的校長、人事主任未來毫無法源依據可以管理「代理教師的出勤」，恭喜台南市的代理教師們，不僅寒暑假無法源依據可以被要求，連學期間也不受任何法源管束！台南市政府超前部署，本會目前正研擬蒐集相關資訊將台南市政府及其部分校長送交勞動部「不當勞動行為裁決」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
學校要收了！　竟還有4名學生錄取
剛和拜登合照　網紅白宮「脫衣上空」狂晃雙乳
判國賠！　女大生騎車撞樹「臉部內凹慘死」
快訊／國中生9樓墜落！　命危搶救中
華碩組織大調整爆裁員潮　公司回應了
迪士尼頻道撤出台灣　大裁員人數曝光
快訊／鍾小平慘了！確定要被黨紀處分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政府現階段開放國外洋蔥進口　衝擊國內蔥農生計…許展維籲暫緩

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

獨有浪漫的台東慢食　Style In 2023台北國際食品展盛大開幕

台南代理教師寒暑假出勤問題　教育局：讓代理教師寒暑假依規定出勤並核予全年薪

元健天籟列車送愛到東河　免費聽測與捐贈助聽器

加化廉能　台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

竹市青少年畢旅「自助行」　鼓勵青年勇敢探索

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

政府現階段開放國外洋蔥進口　衝擊國內蔥農生計…許展維籲暫緩

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

獨有浪漫的台東慢食　Style In 2023台北國際食品展盛大開幕

台南代理教師寒暑假出勤問題　教育局：讓代理教師寒暑假依規定出勤並核予全年薪

元健天籟列車送愛到東河　免費聽測與捐贈助聽器

加化廉能　台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

竹市青少年畢旅「自助行」　鼓勵青年勇敢探索

延平中學大學申請入學傳捷報　17人錄取醫科「47人上台大」

這群人木星驚爆遭前輩「含手指」！　還原驚悚過程：腦袋一片空白

泰樂本周回一軍先發　恰總評估洋將取捨

台美混血陳思仲攻守俱佳！未來之星味全15比4退台中市

政府現階段開放國外洋蔥進口　衝擊國內蔥農生計…許展維籲暫緩

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

學宋慧喬「低飽和穿搭」營造女神氣質！灰白色、奶茶色都是首選

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！驚悚影片曝

「麟洋配」印尼公開賽滑鐵盧　止步32強

陳冠希巧遇陳小春拍戲　「夢幻同框」勾18年前《頭文字D》回憶殺

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

喜憨兒募集端午溫暖送

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

南消婦宣員深入區里宣導防火

端午節有機培養土5倍大放送

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

最高齡畢業生！　南投80歲阿嬤讀書圓夢：鄰居鼓勵我

南消與在地企業簽署合作備忘錄

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

桃園「中庄吊橋」封3天

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

更多熱門

相關新聞

人妻跨年夜揪小王電愛　夫門外崩潰

人妻跨年夜揪小王電愛　夫門外崩潰

台南一名人夫跨年夜時聽見妻子在房間講電話，但內容全是鹹濕的調情對話，結束後當面找妻子對質，她見事跡敗露，坦承偷吃，對話紀錄中不乏提及嘿咻一事，人夫崩潰求償50萬元。台南地院簡易庭審理後，判決小王須賠償20萬元。

台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

海龜背竟有紅色「佛」字　南市動保處回應了

海龜背竟有紅色「佛」字　南市動保處回應了

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

關鍵字：

台南代理教師寒暑假出勤教育局

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面