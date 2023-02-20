代理教師也可領全年薪了　政院補助「今年8月全面上路」

▲教育部今邀集各縣市討論代理教師全年聘期。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

針對代理教師無法跟正式教師一樣享有全年聘期，導致同工不同酬，教育部今（20日）下午邀集全國22縣市及相關教育團體代表討論，為解決地方經費問題，行政院將協助全國各縣市，112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額的50%，也就是今年8月起，代理教師全年聘期可望全國一致實施。

教育部發布新聞稿指出，為積極推動代理教師完整聘期全國一致性事宜，國教署於今日邀集各地方政府及相關團體召開會議，針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」進行研商。各縣市對於給予代理教師完整聘期、服務日及請(休、慰勞)假等事宜均表支持，期盼透過法令之修法使本案具有法源基礎，保障代理教師權益。

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教育部表示，會中部分縣市反映財政情形需要協助，有關代理教師完整聘期的薪資議題，經考量縣市今年（112）未及編列相關經費，行政院於今年將協助全國各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額的50%；113年度以後各縣市應循年度預算編列程序。另教育部也會就縣市反映的困境，向相關單位表達。

教育部指出，國教署將綜整今日會議意見進行高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法研修作業，以期代理教師完整聘期於今年8月順利推行。

全國教師工會總聯合會指出，過去各縣市政府為了省錢，苛扣代理教師薪資，無法如正式教師一樣享有全年聘期，導致同工不同酬的差別待遇，經教團與立委連日舉辦多場記者會呼籲後，目前已有14個縣市允諾率先於111學年度第2學期實施，希望其他縣市未來也能常態編列經費，還給代理教師合理薪資。