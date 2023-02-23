雲林跟進！張麗善宣布代理教師採全年聘期

▲為了穩定師資，留住雲林縣內優秀代理教師，讓教師能專注教學工作，張麗善宣布全縣代理教師即日起實施全年聘期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣在考量學生受教權，及財政窘困的狀況下，在縣長張麗善上任後，即讓雲林縣擔任導師、兼任行政業務、午餐秘書、兼任出納工作，在暑假期間指導、訓練學生及從事教學活動的代理教師，經報府核定後，有一整年完整聘期。雲林縣長張麗善22日受訪表示，為了穩定師資，留住縣內優秀代理教師，讓教師能專注教學工作，宣布全縣代理教師即日起實施全年聘期。

雲林縣政府教育處指出，目前全縣代理教師包含高國中小及幼兒園約有750位代理教師適用完整全年聘期資格，此政策實施預計將增加縣府每年約6910萬元的人事費支出。每年延續性的人事經費支出，對各縣市而言，皆會導致財政負擔，壓縮各項資源配置，但在學生的受教權優先之下，雲林縣會努力來克服。

縣長張麗善表示，上任以來針對雲林代理教師認聘的部分，因為代理教師無法領全年的薪資， 在發現問題之後，針對暑假有行政業務或是寒暑假有協助所有輔導課程的代理教師，有一整年完整聘，期但雲林的經費有限所以沒有辦法全部。但現在已經是一個意識抬頭、大家的權益需受到保障，也 讓教育能夠更加地穩定讓孩子們能夠安心接受教育。

張麗善說，「我們一邊爭取、一邊也要讓代理教師安心，所以我們宣布雲林縣的代理教師全年的薪資可完整領取，給他們更多的保障。」張麗善強調，在財力窘困的同時也呼籲中央，應依據各縣市財政級距提供補助，減輕地方負擔，避免城鄉差距擴大影響教育公平性，中央與地方應共同努力提升教育環境與師資品質。