台電嘉義區前進阿里山偏鄉　推廣用電服務及安全節能

▲▼ 台電嘉義區處深入原鄉進行宣導 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉豐山實驗教育學校畢業典禮，6月14日熱鬧舉行，台電嘉義區處深入原鄉部落，推廣台電APP、用電安全及節能宣導等相關資訊，與師生家長共度溫馨難忘的畢業典禮。

嘉義區處許墩貴處長表示，因山區幅員遼闊，偏鄉部落民眾對於知識取得較為匱乏，該處特地到校宣導居家用電安全及節能觀念，培養學童正確用電及節能習慣。另有感於當地民眾交通不便及因應民眾多元繳費需求，電費帳單除了銀行代繳、超商繳費外，鼓勵居民下載使用台電APP，除可直接以信用卡或產生條碼等方式繳費，亦可線上申辦業務或即時通報停電，減少民眾往返營業處所時間，大幅增進生活便利度。

另藉由畢業季，期能連結原鄉部落，將多元化的用電資訊和關懷散布到每一寸土地。在地居民及遊客表示，平時很少會看到公部門專程上山推廣，對台電的用心經營深受感動，現場也舉行互動小遊戲，用電安全有獎徵答等，透過互動體驗有效傳達節能及用電安全資訊。

學校師生及家長下載APP後紛紛表示，電力APP除可即時掌握用電資訊、近期電費查詢、用電圖表分析等，也可線上刷卡繳費，讓生活方便度增進不少！