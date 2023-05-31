未申請許可改造槍械觸法　里港警深入原鄉宣導合法自製獵槍

▲里港警分局深入原鄉宣導合法自製獵槍暨路口交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期原鄉部落有居民因未經申請許可而製造並持有改造槍枝遭查獲，為此，里港警分局於29日特舉辨治安座談會，由副分局長阮志強帶領聯合宣導團前進三地門鄉青山部落，宣導部落居民申請自製獵槍須注意之事項，也利用此機會宣導路口交通安全。

阮志強副分局長首先表示，原住民基於傳統文化，依循傳統制度而為之狩獵行為，其主要以獵槍作為狩獵的工具，但狩獵時應符合「合法槍枝」、「合法狩獵」及「狩獵合法物種」；上述除了合法使用之外，槍枝的安全管理亦相當重要。

其相關法規規範為，一、原住民持用自製獵槍部分：(一)未經許可之自製獵槍如經查獲，雖僅依槍砲彈藥刀械管制條例第20條處以罰鍰，惟仍造成受罰者經濟負擔壓力，請持續宣導並輔導依法申請許可。

二、為確保自製獵槍使用者及他人人身安全，請持續宣導「用槍安全」及「加裝扳機護弓等安全裝置」。用槍安全原則建議如下：1、槍口永遠要指向安全的方向。 2、永遠假設槍內已有彈丸待擊發。 3、除真正射擊時，手指不可觸碰扳機。 4、射擊時先確定目標所在及其後方有無安全顧慮。 (三) 為避免自製獵槍為未成年人取得發生意外，或遭歹徒、竊賊竊取淪為犯罪工具，請依槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第11條之規定，持續宣導自製獵槍應妥善儲存於鐵櫃內。

另里港警方交通安全宣導團在座談會中特別針對路口安全，以播放交通事故影像實例，讓民眾直接感受車禍發生時所造成的傷亡震撼，藉此加深民眾對於路口交通安全的重要性；對於當前取締重點項目「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」及「取締道路障礙」等四大項重點，呼籲民眾務必遵守相關規範，守護路口交通安全。

分局長何明祥表示，透過這次座談談會來提醒部落居民，自製獵槍須依遵行申請之流程，提升自身用槍之安全意識及遵守槍枝保管規定，避免因此觸法並有效防止槍枝意外發生；另民眾駕車行經無號誌路口或有行人行走於斑馬線時，也須遵行路口慢、看、停，行人停、看、聽等相關交通規範，讓大家有更優質安全的用路環境，減少交通事故發生，保障你我安全。