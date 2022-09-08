黑幫勢力染指原鄉　先放款再暴力討債！屏東檢警逮9人送辦

記者陳崑福／屏東報導



屏東警分局於今4月間起接獲情資，有幫派勢力入侵原鄉，先吸收原鄉青年加入組織後，再由利用他們在部落的人脈進行放款，之後若遇還不出款時，則以暴力的方式進行討債，讓一向平靜的原鄉部落成了黑影幢幢的地方，造成部落間的恐慌，會同刑事局等單位逮獲9名涉案分子，訊後依法送辦。

▲屏東警分局會同刑事局等單位查獲9名組織犯罪成員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局獲報立即與刑事局偵八大隊(偵三隊)組成專案小組報請屏東地檢署指揮偵辦，經過數月積極偵辦及蒐證相關成員的犯罪行為並了解組織架構後，配合警政署與高等檢察署共同合作，從8月20日起至9月2日實施本年度第三波「全國同步掃黑暨肅槍行動專案」，會同潮州分局、枋寮分局、屏東縣刑警大隊、嘉義縣刑警大隊等單位，同步搜索多個目標並將9名涉案對象拘提到案。

屏東警方表示，屏東縣原鄉部落長久以來均為以農業及觀光為主的單純區域，因此檢警查知黑幫勢力利用原住民善良的天性，吸收原鄉青年至原鄉部落從事高利貸放款，利用民眾輕率、無借款經驗等情形而以高利放貸，深覺此風不可長，經過4個月的積極蒐證，終於將手伸入原鄉的不法份子予以檢肅到案，還給當地民眾一個安寧及純淨的環境。

屏東警分局分局長黃國源特此呼籲，各級政府均對原鄉及原住民非常照顧，訂有許多的補助方案，相關符合身分規定的民眾若有資金需求，或是經濟上需要援助應循正常管道尋求協助，切勿透過地下錢莊的借貸，為自己帶來後續的困擾；警方也將持續針對不法分子進行刨根溯源式全面查緝，以淨化縣內治安，達成屏東縣政府安居樂業的治安目標。