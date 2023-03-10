台電嘉義區處舉辦用電大戶座談會　輔導移轉用電協助用電自主

▲▼ 台電嘉義區處舉辦大用戶座談會 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新尖離峰時間帶自112年1月1日上路，且修正後之需量反應措施提前至4月1日即可申請，台電嘉義區處在今(10)日舉辦第二次大用戶座談會，邀請500kw以上鋼鐵、金屬、機械、化學製造業等潛力用戶約80戶廠商代表參加，每桌都安排兩位服務專員，輔導高壓用戶聰明且有效的移轉用電，協助用電自主管理。

嘉義區處處長許墩貴提醒，以往的尖峰時段是落在下午1~2點，因應政府再生能源政策，太陽能生力軍大量併網下，目前天氣好時，中午太陽光電發電佔比可高達20%，隨著太陽下山，發電佔比也越來越低，因此尖峰時段移至了傍晚6~8點，形成了「夜尖峰」。112年開始高壓用戶的夏月期間調整自5月16日至10月15日，由原來4個月擴大為5個月，請各位高壓用戶要留意。

許墩貴表示，新時間帶尖、離峰價差高達4.22元，用戶可透過調整製程利用離峰時間用電，避開於夜尖峰時段用電，或是於夜尖峰時段調高空調溫度1~2度。也可搭配本公司的需量反應措施，事先可調整產程或週一至週五排休的公司可選擇「計畫型」，可臨時調整製程的則可以選擇回饋較多的「即時性」或「需量競價」，今年4月至10月底也特別加碼回饋，像是彈性反應型每度電由10元加碼為12元!

大數據時代來臨，會中也介紹高壓用戶服務入口網站功能，尤其對沒有裝設能源管理系統的大用戶，可以利用智慧電表提供的加值服務，有助於即時掌握自身用電最高需量與用電情形，再依本身用電特性去調整生產製程。