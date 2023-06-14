宏都拉斯總統呼應一中　外交部譴責斥荒謬

▲習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯總統卡蕬楚近日正在北京進行國是訪問，這也是中宏兩國建交以後，宏都拉斯總統首次訪問中國。針對會後雙方發表聯合聲明，呼應「一中原則」，外交部譴責指，該荒謬言論扭曲我國主權地位，呼籲宏都拉斯勿淪為助長區域緊張情勢升高的幫兇。

外交部表示，宏都拉斯總統卡蕬楚6月12日與習近平舉行會談，會後發表聯合聲明，聲稱「堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識、台灣是中國領土不可分割的一部分」謬論，對於中國政府屢次藉與他國領導人會談的機會重彈「一中原則」，片面宣稱台灣為其領土的謬論，以及宏都拉斯政府配合中國發表有損我國主權與尊嚴的聲明，外交部表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的事實，也是現狀，「任何國家皆無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否定我國主權地位」。

外交部呼籲宏都拉斯政府，勿再扈從中國，惡意扭曲台灣主權地位，以免淪為助長區域緊張情勢升高的幫兇。外交部再次強調，我國不會屈服於中國政府的壓力與外交打壓，並將持續堅定捍衛自由民主價值，加強與所有民主陣營夥伴合作，共同遏制威權擴張，守護台海和平安全及國際秩序。