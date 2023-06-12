「偷放水」陸帆船客進入澎湖爽玩　岸巡副所長遭調職重懲

記者陳洋／澎湖報導

有一艘環遊世界的重型帆船日前以避難為由，未經核准就進入澎湖停靠，船上有4人為中國籍，依規定中國籍船員無入台證，且未經許可，就算進港避難，也不得上岸，但4名中國籍船員卻上岸爽玩10天9夜，中國籍船長還得意的在抖音、小紅書PO出無證遊台的畫面。

▲中國籍遊客未獲核准便在澎湖停靠，先爽玩了4天才取得停靠同意。（圖／記者陳洋翻攝）

5月27日上午一艘價值7500萬的重型帆船直接開入澎湖的遊艇港，這一艘聖克里斯多福籍重型帆船「頓悟時刻號」據知是從中國泉州出港準備環遊世界，船上5人，僅有一人為美國籍，包括船長在內，其餘4人為中國籍，他們在前往日本途中，以遭遇瑪佳颱風為由，未先申請便灣靠澎湖。

未事先申請的原因是5月27、28兩天為週休二日，他們先在澎湖停靠兩天，才在5月29日透過船務代理公司提出申請，航港局核准自5月31日停泊至6月5日，也就是他們未獲核准便在澎湖停靠，先爽玩了4天才取得停靠同意。

對於港口大剌剌的被外籍船舶駛入停靠，台中港國境隊澎湖辦公室和高雄港務公司馬公管理處都證實這艘船確實在停靠時未經過申請核准，但全程有掌控他們的形跡。

▲縣府旅遊處也說，外國籍船舶停靠的申請窗口是交通部航港局，縣府這邊沒有相關訊息，也沒收到申請。（圖／記者陳洋翻攝）

儘管這艘重型帆船後來經申請獲准停靠，但中國籍船員依法不得上岸，沒想到這4名中國人，不但上岸旅遊，船長還得意的把畫面傳上網路平台，分享他們沒有入台證卻能進入台灣看美景、享受美食的過程，畫面裡很明顯看出船員走在澎湖的中正路上逛街。

船員密錄下和岸巡隊馬公商港安檢所的副所長對話，讓人訝異的是，這名副所長直接明說他們一定會離開船上，還提醒他們：「我知道你們有離開過，自己要小心，不要被抓到就好。」最後甚至說到「等你們離開時，會有很多單位來檢查，但不會準時到，因為他們都很懶。」

澎▲澎湖岸巡隊表示，這名副所長發言不當，已經調整為非主管職務，並予以重懲，也會將此作為教案，做好同仁的教育訓練。（圖／記者陳洋翻攝）

目前這艘重型帆船在澎湖爽玩10天9夜後，已經離港往下個目的地出發，但不遵守我國法規，言必稱中國台灣省，矮化我國，如今傳出執法單位也跟著一搭一唱，讓人質疑台灣的海岸線關口猶如「不設防」。