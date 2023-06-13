嘉藥醫管系誓師大會　誓言成為醫護最強後盾

▲嘉南藥理大學醫務管理系，舉辦「2023年度實習座談暨誓師大會」，由該系謝碧容主任帶領106位即將於暑假進入全國各大醫療院所實習的學生，齊聲朗讀宣誓文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學醫務管理系，舉辦「2023年度實習座談暨誓師大會」，由該系謝碧容主任帶領106位即將於暑假進入全國各大醫療院所實習的學生，齊聲朗讀宣誓文，為投入醫療前線成為第一線醫護堅強後盾做萬全的準備。

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嘉藥醫管系今年計有106名學生將前往包含台大醫、成大醫、高醫等54家醫療院所進行為期二個月的實習，在將出發前夕特別舉辦「112年度實習座談暨誓師大會」，邀請到高雄醫學大學附設醫院主任陳綾穗、優秀系友郭綜合醫院副院長許豪斌及天主教聖馬爾定醫院主任謝雅雯進行經驗分享，該系主任謝碧容以「醫院主管給醫管實習生的真誠建議」為議題進行座談，為同學們加油打氣。

大會特別邀請去年獲得優秀實習生獎的劉怡萱及巫思穎同學，與學弟妹分享實習的經驗，怡萱提到醫院部門分布很廣要會善用實習資源充實職場專業能量，並建立良好人脈使實習獲取豐盛的成果。活動最後在謝碧容主任的帶領下，在同學們宏亮的宣誓聲，及師長前輩的祝福下順利完成。

系主任謝碧容表示，嘉藥醫管系成立至今已35年，畢業系友遍布全國各大醫療院所，日後進入相關職場都會有學長姊的照顧；日前放榜的醫務行政人員證照考試，全國排名前5當中，嘉藥醫管系就包辦了3名，顯示醫管系培養醫務相關人員的超強實力。

謝碧容主任同時期許同學們進入職場後要保有服務熱忱，成為醫護人員最堅強的後盾，善盡身為健康醫療服務產業行政管理者的社會責任與神聖使命。