嘉藥分享自我用藥照護　為邁入超高齡社會盡一份心力

▲嘉南藥理大學舉辦「健保指示藥不給付與民眾自我用藥照護論壇」，超過百餘位醫藥產官學界的專家學者齊聚參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學舉辦「健保指示藥不給付與民眾自我用藥照護論壇」，超過百餘位醫藥產官學界的專家學者齊聚參與，前中華民國藥師公會全聯會理事長古博仁、健保署簡任技正連恆榮、食藥署非處方藥小組諮議委員劉文雄博士、和信治癌中心教育中心主任陳昭姿等多人舉會，就「指示藥品之健保政策」及「台灣處方藥轉換OTC」等議題進行意見交流。

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「指示藥品」是指不需醫師處方箋，民眾可直接在藥局經過藥師指導購買的藥品，根據「全民健康保險法」規定，指示藥品並非健保給付範圍，但考量病人用藥習慣，健保上路後仍繼續給付，以致於造成健保財務虧損，近來健保署已著手進行指示藥品的健保給付改革與檢討，如何在超高齡社會結構趨勢下，能兼顧法制規範與各界醫藥需求，並能更有效的支配總額，跟上新科技與新藥推陳出新的速度，將備受外界關注。

2025年台灣將正式邁入超高齡社會，60+的銀髮照護需求將成為全台健康醫療照護的重要議題，社區藥局則是民眾最容易取得基本照護資訊的第一線醫療專業窗口，社區藥局的參與及藥師提供初級正確的自我用藥照護，除可減少民眾就醫往返與等待時間，對離島偏鄉或醫療資源較為缺乏的區域，也可減輕健保醫療資源分配的壓力。

副校長錢紀銘表示，嘉南藥理大學歷年來的藥師考照通過率一直高於全國平均值，且藥師職場的佔有率始終佔全國第一，嘉藥不只輔導學生考取國家證照成為「合格」藥師，更著重培育其成為「優秀」的藥師，積極鼓勵同學在學期間多參與USR計畫走入社區瞭解民眾需求，期望透過舉辦相關醫藥論壇活動，建立社區健康照護及民眾自我健康管理的溝通平台，為培育健康醫療保健專業人才而共同努力。