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嘉藥粧品韓國千人國際賽大展風采　成績亮眼

▲嘉藥粧品系王婷榆、歐陽羽倢、吳采玟及黃琦惠同學，在首爾「韓國國際美容技能大賽」表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉藥粧品系王婷榆、歐陽羽倢、吳采玟及黃琦惠同學，在首爾「韓國國際美容技能大賽」表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉藥粧品系王婷榆、歐陽羽倢、吳采玟及黃琦惠同學，在首爾「韓國國際美容技能大賽」與台、韓、日、中、越、泰等國近千位優秀選手競技角逐，一舉奪下「婚禮妝容金牌」、「創意紙圖設計組銀牌」、「面具設計組銀牌」及「指甲彩繪組銅牌」等獎項，成績相當亮眼，也為積極國際化的嘉南藥理大學再添榮耀！

為了能在此次國際競賽中順利脫穎而出，四位同學不只努力集訓，在出國比賽前，更積極參與國內各大美容美髮美甲技藝競賽，一方面培養不怯場的心境，讓自己能在正式登場時完美演出外，也觀摩其他選手的優秀作品，回饋來鍛鍊更精湛的專業技能，力求在出國前將技術成熟度及國際賽心理素質提升到完美狀態。

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▲嘉藥粧品系王婷榆、歐陽羽倢、吳采玟及黃琦惠同學，在首爾「韓國國際美容技能大賽」表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師徐又非表示，比賽前選手每天在教室加強練習、精進技術，也透過各種比賽建立自信及挑戰自我，在本次國際大賽中得到國際評審高度肯定，其努力終於獲得回報，期待同學們保持創新思維積極創作，期待在下一場比賽中更上層樓，再次贏得優異成績！

▲嘉藥粧品系王婷榆、歐陽羽倢、吳采玟及黃琦惠同學，在首爾「韓國國際美容技能大賽」表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

粧品系主任梁家華表示，系上老師鼓勵學生多參與各種形式的美容美髮比賽，老師們堅信經由競賽過程，能將習得的專業技術進行嶄新詮釋，激發學生創作潛力、提升整體造型能力，創造並發揮自己強大的實力，這次比賽不僅展現了粧品系學生在美容技能方面的優秀水平，同時也體現了學校對學生全面培養的重視，也期勉這些優秀的學生繼續努力，不斷追求卓越，在未來的美粧產業中繼續發光發熱。

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