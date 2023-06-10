嘉人展翅藥眼非凡　嘉藥畢典溫馨熱鬧藏彩蛋

▲嘉南藥理大學舉行「嘉人展翅藥眼非凡」112級畢業典禮，大學部及碩士班計3196名畢業生完成學業，展翅飛向人生另一階段的璀璨旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學10日上午於該校紹宗體育館舉行「嘉人展翅藥眼非凡」112級畢業典禮，大學部及碩士班計3196名畢業生完成學業，展翅飛向人生另一階段的璀璨旅程。

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除總統蔡英文、副總統賴清德賀電外，各界嘉賓也親臨現場與家長及校友一同為畢業生獻上滿滿的祝福，對於四年大學生涯中過半皆被疫情佔據的該屆畢業生來說，這場畢業典禮對他們來說格外有意義。

為了這場睽違以久的實體畢業典禮，嘉藥全校全力動員籌備，校園中多處裝置藝術供拍照打卡，並以縮時攝影將畢業生魚貫進入會場之過程紀錄下來，就是要讓畢業生留下難忘的回憶；典禮在畢業生代表社工系廖偵羽及觀光系蔡優金的致詞中揭開序幕，隨後由畢業生代表醫管所薛宇哲及外語系金城茉彌回贈當年入學時校方贈送新生的樹木，感謝師長們4年的諄諄教誨使其成長為挺拔的樹木，也象徵「十年樹木，百年樹人」的感恩。

典禮最後由吉他社指導老師王冠傑與10名社員搭配吉他、貝斯、小提琴及長笛以自彈自唱的方式演唱「夢想藍圖及風箏」的組曲，獻上學弟妹真心的祝福，祝福各位畢業生迎向嶄新的未來。

獲頒「生命勇士獎」的易彥宏同學及黃佳祺同學，雖然患有聽覺障礙，但兩人皆未因此感到氣餒，在父母家人的鼓勵及支持下，就學期間除了保持良好的成績外，也更加努力考取多張例如：烘焙丙級、米食加工丙級、中餐烹調葷食丙級與飲料調製丙級等證照，為畢業後就業做好萬全的準備，黃佳祺告訴自己：「只要努力不懈就能一步一腳印地去實現夢想，開創出屬於自己的精彩人生」。

來自巴基斯坦的保營系畢業生雷惠姍說，當初轉進嘉藥的時候正值疫情剛開始，與班上同學都只能在線上見面，等到疫情稍有好轉後才有機會加入水上活動社參加龍舟比賽，讓個性活潑外向的雷惠姍有更多機會接觸到台灣傳統文化，也在社團認識了許多戰友，這些都將成為他大學四年最美的回憶。

代理校長張翊峰致詞期許畢業生，人生不會一路平坦順遂，進入社會職場後，仍需要繼續充實自己、繼續虛心學習，以海納百川的胸襟與謙卑熱情的態度，開展絢麗多彩人生；莫忘「真實」校訓的真諦，不斷求真，圓夢踏實，在嘉藥這個大家庭裡，我們是永遠的夥伴，永遠的家人，嘉藥也會持續努力成為台灣技職體系的佼佼者，屹立不搖的做為大家最強而有力的後盾。