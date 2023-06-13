美暢銷作家新書「浪漫化」俄國　讀者怒評1星引發正反意見

▲美國暢銷作家吉爾伯特。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國作家吉爾伯特（Elizabeth Gilbert）原定將於2024年2月13日出版新書《雪林》（The Snow Forest，暫譯），卻因故事背景設定在俄羅斯，招致上百讀者湧入書評網站刷1星負評。吉爾伯特隨後發文表示，由於新書遭到強烈抗議，已取消出版計畫。

《華盛頓郵報》報導，吉爾伯特2006年發行作品《享受吧！一個人的旅行》（Eat, Pray, Love），熱銷全球數百萬冊。她原定將於2024年2月13日出版新書《雪林》（The Snow Forest，暫譯），以1930年代的蘇聯為背景，描述一個家庭試圖抵抗蘇聯政府的故事，吉爾伯特曾告訴她的書迷，「這本書將帶你進入西伯利亞針葉林最深處」。



然而自10日開始，網友湧入書評網站Goodreads留下1星負評，數百條評論批評吉爾伯特竟在此時將俄羅斯浪漫化，「在俄羅斯用砲彈對烏克蘭進行種族滅絕的同時，你還將俄羅斯這個國家『浪漫化』？真是恥辱！我對你很失望！」、「吉爾伯特本人似乎過著與世隔絕的生活。」、「史上最糟糕的時機。」

▲吉爾伯特新書《雪林》遭讀者刷1星負評抗議。（圖／翻攝自Goodreads）

吉爾伯特13日於推特發布聲明表示，「我收到來自烏克蘭讀者大量的回饋，表達了他們的憤怒、悲傷、失望和痛苦。因此我正在調整出版計畫，並將這本書從名單中刪除。這本書不該在這個時機點出版，我不想二次傷害這些經歷過，或者正在遭受極大悲痛的一群人，因此做出這個決定。」

外界對吉爾伯特的評價褒貶不一，美國筆會（PEN America）執行長諾塞爾（Suzanne Nossel）則對吉爾伯特的決定感到遺憾，她表示，「吉爾伯特選擇順應烏克蘭讀者的強烈抗議，她的決定是出於善意沒錯。但在戰爭期間，讀者為了避免加劇軍事侵略造成的傷害，就先發制人的壓制創意及藝術表達是錯誤的。」