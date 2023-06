俄男遭虎鯊活活咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打！腹中挖出遺骸

▲俄羅斯一名23歲男子在埃及赫加達水域被鯊魚攻擊致死。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯23歲男子波波夫(Vladimir Popov)8日在埃及一處紅海度假勝地赫加達(Hurghada)附近水域,突然被虎鯊攻擊,目擊者拍到他在水面載浮載沉大喊「爸爸…救救我」,最後被拖入水中喪命。當地人圍捕了這隻鯊魚,並在岸上拿棍棒將鯊魚揮打致死,專家們近日解剖後已在鯊魚腹中發現波波夫的遺骸部位。

▲當地人圍捕鯊魚後用魚叉棍棒等工具將牠殺死。(圖/翻攝自YouTube、推特影片,下同)

根據《紐約郵報》報導,波波夫8日和父親與女友到赫加達的夢想海灘(Dream Beach)度假,外傳他當時在距離岸邊約7公尺遠的水域遭到虎鯊攻擊,女友順利脫身,但在一段驚悚的事發影片中可見,波波夫在水裡不斷掙扎,絕望喊著「爸爸」、「爸爸…救救我」,現場目擊者驚恐尖叫求救,但最終他被鯊魚拽進水下死亡。目擊者說,鯊魚在這之後還「玩弄」屍體約2個小時。

事件報導引發海外旅客驚慌,當地調查人員隨後展開圍捕,眾人用魚叉、漁網等工具將鯊魚拖上岸。在另外兩段網傳影片中,受傷的鯊魚奄奄一息並扭動身軀,圍在一旁的人用棍棒狀物體殘忍地將鯊魚毆打致死,也有人和死掉的鯊魚自拍。

報導引述阿拉伯衛星電視台(Al Arabiya)稱,專家們隨後已對鯊魚進行解剖,並在腸子內發現了波波夫的遺體部位,證實了捕到的這隻就是咬死波波夫的鯊魚。他的父親表示,這場鯊魚襲擊是個荒謬至極的巧合,他打算將兒子遺體火化後把骨灰帶回俄羅斯。

●以下畫面恐引發不適,觀看前請謹慎斟酌

In Hurghada, they caught a shark that ate a Russian. At least, that's what the locals say, it's the same shark. Poor fish. Attach to the award. Posthumously pic.twitter.com/JgUUoX1to8