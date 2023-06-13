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駐敘利亞美軍「直升機事故」釀22人受傷！　原因不明

▲▼ 美軍、土耳其部隊站在庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）先前的據點。攝於2019年9月8日。（圖／路透）

▲ 駐敘利亞美軍發生直升機事故。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍一架直升機11日在敘利亞北部發生「事故」（mishap），造成22名軍人受傷，但未透露傷勢嚴重程度及事發原因。負責監督駐中東美軍的美國中央司令部說明，其中10人被送往附近更高層級的護理設施，未接獲任何敵方開火的報告，事故原因仍在調查。

《路透社》報導，中央司令部官員未進一步回應；美國支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，簡稱SDF）則認為應由美軍領導的聯軍回應相關問題，他們控制敘利亞東北部大片地區，而美軍在該地區部署。當地以庫德族為首的自治政府及敘利亞中央政府皆未立即回應。

美軍首度部署到敘利亞是在歐巴馬政府大力打擊IS期間，並與庫德族人領導的SDF合作，目前在敘利亞部署約900名人員，其中多數在東部，是打擊伊斯蘭國（IS）殘餘勢力的任務一環，近年來屢遭伊朗支持的民兵組織襲擊。

IS於2014年宣布建立哈里發國，統治敘利亞及伊拉克1/3土地。儘管IS如今只是哈里發國的影子，仍有數百名武裝份子駐紮荒涼地帶，而美國領導的聯軍及受親俄、親伊朗民兵組織支持的敘利亞軍隊都無法完全控制這些地區。

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