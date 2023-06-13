林飛帆通告一延再延　黃光芹大嘆「不必等」：勇氣只停在太陽花學運

▲林飛帆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨性騷擾案調查小組9日公布第一波調查結果，認定負責督導的前副秘書長林飛帆並無處理不當，沒有違反黨內「性騷擾申訴及懲戒辦法」，林也決定繼續參選台北市第三選區立委（中山、北松山）。資深媒體人黃光芹13日表示，林飛帆一再延期她的通告，她發通告發了很多年，不但有耐心還總是不厭其煩，而她之所以不再與林糾纏，是因為深切體會到，「他的勇氣只停留在太陽花學運，只容他衝撞別人，卻不敢接受別人的挑戰。」

黃光芹今日透過臉書發文表示，自從看到林飛帆被民進黨提名台北市第三選區立委（中山、北松山）的新聞後，她就開始發通告，但跟過去一樣，林飛帆既不讀也不回。黃光芹說，在現今資訊流通暢旺的年代，尤其林是政治中人，又要參與選舉，這種有如山頂洞人並與外界零互動的社交模式，令她感到驚訝。

「我等了又等，簡訊發了又發，直到問他，『你要不是太神秘就是太大牌？』林飛帆才立刻秒回並答應了邀約。」黃光芹指出，原本通告安排在6月12日，但卻碰到綠營爆發性騷案，林飛帆捲入其中，正在接受調查。按照林的行為模式，要來不來，果然沒個說法，於是她照既定流程，在前四天寫了訪綱去，林立刻回電並要求暫延，當時她心裡早有準備，所以衡量事理後就一口答應，緊急補了個通告，要他不必擔心節目開天窗。

黃光芹表示，林飛帆調查報告在上周末出爐，她再要他安排時間，但林飛帆一如過往推拖拉，短期內看不到盡頭，於是主動決定不要這個通告了，「我發通告很多年，不但有耐心還總是不厭其煩，之所以不再與林糾纏，是因為深切體會到，他的勇氣只停留在太陽花學運，只容他衝撞別人，卻不敢接受別人的挑戰。」

黃光芹強調，性騷案調查結果業已出爐，民進黨同意他續選，但他不敢接受媒體的提問，一直躲在碉堡中，證明他心虛，未來又怎麼禁得起民意的考驗？她認為，節目有節目的原則，媒體人有媒體人的尊嚴，不隨政治人物起舞，不為政治人物造勢的工具，「不等你了林飛帆，林飛帆不必等。」