黃揚明批違反倫理　林智堅委任律師考慮提告

▲新竹市前市長林智堅。（資料照／記者黃哲民攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅碩論抄襲官司上周結案，他與調查員余正煌達成和解，事後資深媒體人黃揚明爆料調解庭細節，並指自身是向余正煌採訪所得。對此，林智堅的委任律師蕭雄淋、胡中瑋13日再度發布聲明表示，余正煌、黃揚明既非法律人，卻再次對外公開聲明其違反律師倫理，已涉妨害其名譽，將考慮對該兩人提刑事自訴及民事訴訟。

該聲明質疑，自2023年6月9日余正煌與林智堅在台北地方法院達成調解後，該有關事涉台大碩士論文爭議案，即已落幕，然而，黃揚明爆料該調解的諸多內幕，經核與事實諸多不符，該律師已經於日前反駁並澄清，然而，黃揚明事後又稱也是採訪余正煌所得，皆為事實，律師當時並未在場云云，「當時黃揚明既未在場，何以知道余正煌所述為事實？」

該聲明批評，黃揚明又稱律師於去年12月29日代林智堅發函直接寄給余正煌，而非發函給其律師，乃係違反律師倫理，連法官都覺得不對云云，此關係到律師名譽，必須加以澄清：查該律師函全文共7頁，主要在說明余正煌所使用民調，係林智堅與民調單位共同創作，雙方擁有共同著作的著作權，非經全體共有人同意，他人不得使用，因此，余正煌使用該民調寫論文，即使是教授陳明通所提供，余正煌應另得兩位共同權利人的授權，即使解釋為林智堅事後有同意，亦不生授權的效力。

該聲明補充，即使生授權的效力，林智堅亦於該律師函函到之日起終止授權，該論文在網路及市面上流通，皆屬非法，如果余正煌不撤回自訴，林智堅亦將提起違反《著作權法》之反訴，上述函件係對余正煌聲明其無權使用民調，且即使有權使用，亦有終止授權的意思表示。

該聲明表示，余正煌的3位律師，只是得到自訴代理的授權，並未向林智堅表示得到談判的授權，該律師函如果寄達余正煌3位律師，反而不發生終止授權的效力，所以將律師函直接寄給余正煌，才是合法的。

該聲明直指，蕭雄淋已執業律師30餘年，30年前即已擔任台北律師公會理事，胡中瑋律師執業律師10餘年，二者皆在大學任教多年，皆對律師法及律師倫理非常熟悉，一向合法行使律師職務，無觸犯律師倫理的可能。余正煌、黃揚明既非法律人，卻再次對外公開聲明本律師違反律師倫理，已涉妨害其名譽。將考慮對該兩人提刑事自訴及民事訴訟。另如果媒體未向本律師查證，即行轉載有損本律師名譽之事，為有過失，如果未即行下架該報導，律師亦將追究其民事責任。