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余正煌打臉林智堅律師！加法官僅3人在場　將追究2律師法律責任

▲▼新竹市前市長林智堅被控抄襲調查關余正煌論文涉犯《著作權法》，雙方和解將撤告落幕，林智堅到台北地院開完庭不受訪，由律師胡中緯（中)與余正煌的律師吳俊達（左）代為發表共同聲明 。（圖／記者黃哲民攝）

▲余正煌證實黃揚明的內容為真，將追究林智堅律師的法律責任。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

調查官余正煌控告前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，雙方9日下午達成和解，林依照余指定的公益團體捐款30萬元。此案經媒體人黃揚明還原調解庭細節，被林智堅委任律師蕭雄淋、胡中瑋發出聲明駁斥。對此，國民黨青工會總會長滿志剛親自詢問余正煌，證實黃揚明的內容為真。

回顧黃揚明10日說法，林智堅一進法庭就向法官「發名片」，並打算跟余握手，卻被余拒絕。余要求林在民進黨中央黨部開記者會公開道歉並登報道歉、賠償200萬元捐給MeToo性騷擾受害者。

對此，林智堅聲稱有壓力而無法公開道歉，但可在調解庭中對余道歉，捐款也因去年7月失業後無收入而無力負擔，但可捐給公益團體30萬元，「比較有趣的是，林智堅不斷強調自己在整起事件是受害者，因為本來桃園市是他的，但後來沒了」。

▲▼新竹市前市長林智堅被控抄襲調查關余正煌論文涉犯《著作權法》，雙方和解將撤告落幕，林智堅到台北地院開完庭不受訪，由律師胡中緯（中)與余正煌的律師吳俊達（左）代為發表共同聲明 。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市前市長林智堅被控抄襲調查關余正煌論文涉犯《著作權法》，雙方和解將撤告落幕。（圖／記者黃哲民攝）

針對黃揚明的【解開林智堅與余正煌和解過程】一文，林智堅委任律師蕭雄淋、胡中瑋於10日發出聲明，表示調解庭雙方律師有達成共識，不透露細節來保護雙方隱私，強調黃揚明的說法是捏造，與事實有出入。

林智堅委任律師蕭雄淋、胡中瑋表示，他們除了提出論文相關事證證明林智堅是原創之外，也明確指出調解失敗後會提出誣告罪、侵害著作權等告訴，雙方才達成和解，並對外聲明是因論文造成的社會紛擾而道歉，沒有針對抄襲一事而道歉。

聲明指出，林前市長表達願意向論文案造成社會的紛擾，邀請余共同聯名捐款給公益團體，表達對於社會大眾的心意，也期待撫平相關紛擾。在余生不同意共同聯名後，林前市長依舊表達願意捐款給余指定之具公信力的公益團體，因此也無媒體報導此捐款係「賠償」一事。

▲▼余正煌打臉林智堅律師！加法官僅3人在場　將追究2律師法律責任。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲滿志剛得到余正煌證實，黃揚明撰寫的文章都是事實。（圖／翻攝黃揚明臉書）

滿志剛10日深夜發文表示，他詢問余正煌本人，「黃揚明所述是否為實？」對此，余正煌表示，「黃揚明所寫內容全為其所告知，故均為事實」，證實黃揚明當初撰稿內容為真。

此外，余正煌表示，對於蕭律師及胡律師二人涉違反律師法及律師倫理部分，將對其追究法律責任。

黃揚明該文起初未透露消息來源，在滿志剛發文後則直接轉發表示，「不要再轉貼林智堅律師的聲明了，那是真真確確的認知作戰。我那篇文章是採訪余正煌本人，描寫的調解時情境中，僅有法官、余正煌、林智堅三人，林的律師並不在場。」

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