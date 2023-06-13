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60元台鐵便當「這配菜」消失　眾人嘆：為了它才買

▲員林車站台鐵便當今晚熄燈，老顧客不捨哭泣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台鐵滷排骨便當是許多人搭車必買的經典口味。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者崔子柔／綜合報導

台鐵本月舉辦「鐵路便當節」，推出13款特色便當，並以A5和牛入菜，售價999元引起討論。一名網友昨（12）日則買了60元的鐵路便當，但一打開看見配菜少了滷豆皮，讓他無奈「以後可能就不吃了」。

原PO昨（12）日在PTT發文表示，他上次買台鐵鐵路便當應該是一年前，昨天傍晚在南港車站看到便當開賣，就上前湊熱鬧買到了最後一個60元價位的便當，但打開的瞬間卻讓他崩潰，「因為滷豆皮沒了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO不滿便當內沒有滷豆皮。（圖／翻攝自PTT）

原PO認為，「滷豆皮可是比排骨還要好吃的存在」，但他注意到別人購買80元的便當內也沒有滷豆皮，可見不是價位問題，「是真的成本考量不放豆皮了嗎？這樣以後可能就不吃了」。

文章曝光後，眾多網友同感表示，「沒豆皮真的沒吃的必要」、「我最愛吃滷得夠味的豆皮」、「可惜，那個滷豆皮真的好吃」、「就是要這種豆皮」、「沒有豆皮真的就沒有買的必要，豆皮才是60元便當的主角」、「以前那個豆皮真的好吃，改成豆干一整個gg」。

從台灣鐵路官網上可見，60元的排骨便當內含排骨、豆干、蛋及季節蔬菜，不過原PO的便當內疑似缺漏豆干。其他80元、100元的便當配菜也皆無豆皮，目前僅有80元的素食便當主菜為「燒豆包」。

▼台鐵官網60元排骨便當介紹。（圖／翻攝自台鐵官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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