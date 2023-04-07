台鐵60元便當被嫌「肉飯縮水」　鄉民見2菜色讚很佛了：每天都賣光

▲台鐵60元便當縮水「大家還會買？」，眾人見2食物大讚「已經是佛心價了」。（圖／翻攝自台鐵官網）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年物價上漲相當有感，近期雞蛋、豬肉價格也紛紛創下新高。一名網友表示，他日前買了一份台鐵經濟便當，發現裡頭的肉塊變小，飯量也有減少，對比去年（2022年）買的明顯縮水，讓他好奇「各位還會買嗎」，貼文一出立刻引發網友討論。

原PO在批踢踢表示，他日前買了一份60元的台鐵經濟便當，發現便當的份量似乎縮水了，雖然一樣有滷蛋，但肉塊變小、飯量明顯減少，他還貼出去年（2022年）7月買的同一種便當做比較，好奇詢大家「各位還會買嗎」、「我自己是會啦，畢竟cp值超高」。

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▲原PO貼出去年買的便當對比，認為今年買的便當有縮水。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友認為，60元有蛋有肉，已經很佛心了。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出吸引大量網友回應，許多人表示一樣會買，還說，「60元這樣不錯了，外面買一個，能買2個台鐵便當」、「60很便宜」、「60有蛋有肉、超划」、「豬肉，蛋都漲價，真的別嫌了」、「現在豬肉也貴，還有這樣的份量簡直不可思議」、「已經是佛心價了，自己算算成本，不過沒豆皮太可惜了」。

也有人說，「板橋車站想買還買不到」、「南港車站還沒開賣就排很長了」、「台北車站60元便當，大概下午5點多就被搶光了」、「不要買啦，每次12點就賣完了，中午都要提早半小時去買」、「60要幾點買啊？去永遠都已售完」、「幾天前故意繞過去，60元的上午十一點多就沒了」、「這個在台北賣80，也會每天賣光吧」。