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鐵路便當節6／9登場！台鐵首推「A5和牛」入菜　便當盒藏巧思

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲鐵路便當節6/9登場。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

第8屆鐵路便當節將在6月9日至12日於臺北車站大廳盛大登場，今年邀請海內外共42家業者參與，交通部台鐵局也推出13款特色便當，本次首次以A5和牛入菜，並以EMU3000型列車造型便當盒及保溫提袋承裝，另外還有小卷、白帶魚、鬼頭刀等海味滿滿的便當。

台鐵局主秘陳裕謀表示，今年邀請42家業者參與便當節，其中13家為來自日本、斯里蘭卡等海外業者，台鐵六個餐廳也有與會，同時推出13款的特色便當，而便當節會場除了展示便當外，還有設置電流急急棒等體驗區，讓民眾有吃又有玩。

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▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節邀請國內外共42家業者參與，國外業者包括日本、斯里蘭卡等。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，今年首度嘗試以A5和牛入菜，以EMU3000型列車造型便當盒承載便當，並將松露蘑菇飯撒上起司粉，配菜則是綠蘆筍、甜菜根汁炒白木耳，售價999元，限量100份。針對喜歡海鮮的民眾，台鐵也推出海味滿滿的蒜香小卷便當，還可吃到咖哩柴魚飯、海菜炒蛋、蝦仁、九孔等，售價199元，限量300份。

此外，由於台鐵明年將完成公司化，因此「台灣鐵路管理局」名稱將走入歷史，本次也推出復刻懷舊鋼盒便當，特別在便當盒內印上該名稱，主菜為滷排骨，搭配青江菜、酸菜、醃黃蘿蔔、豆干、滷蛋、火腿，售價699元，限量100份。

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節會場將展示便當，還有設置遊戲體驗區，供民眾遊玩。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼鐵路便當節。（圖／記者李宜秦攝）

而日本、斯里蘭卡等13家鐵路業者也推出特色便當，包含：東日本旅客鐵路株式會社–E956 ALFA-X次世代新幹線便當；西武鐵道–味噌和牛餡餅便當；近江鐵道–近江牛咖哩便當；伊豆箱根鐵道–和牛香菇壽喜燒便當；東武鐵道–SL大樹日光和風滿載便當。

還有近鐵電車–近鐵奈良便當；信濃鐵道–觀光列車六文特製燒肉便當；淡路屋–章魚飯；一畑電車–結緣蕎麥天婦羅；銚子電鐵–ヘルシー3色弁当；京濱急行電鐵株式會社–燒賣便當(台灣限定版)；肥薩橙–九州風味炸豬排便當等。

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